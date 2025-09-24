분당신도시 ‘160% 권고안’ 철회…형평성 논란에 없던 일로 [오상도의 경기유랑]

유명무실(有名無實)했던 경기 성남시의 ‘기존 가구 수 대비 160% 이내’ 재건축 권고안이 삭제된다. 선도지구에 이은 2차 특별정비구역 지정을 위한 가이드라인에 포함됐던 이 권고안은 재건축을 기대하던 후보 단지들의 반발을 불러왔고 결국 시가 이를 철회했다.

23일 성남시에 따르면 시는 지난 19일 시청에서 열린 2차 정비구역 지정 주민설명회에서 세대수 증가 비율(160%)이 담긴 가이드라인 초안을 공개했다. 하지만 이 같은 내용이 외부로 알려지면서 이미 특별정비계획안을 마련한 선도지구와 형평성이 어긋난다며 불만이 폭발했다.

앞서 접수된 선도지구 특별정비계획안의 평균 세대수 증가율은 176%, 평균 용적률은 338%로 파악됐다. 이에 시는 관계 부서 검토를 거쳐 주민 의견이 재반영된 특별정비계획 작성 가이드라인 최종안을 마련한다는 계획이다.

◆ 2차 특별정비구역 지정 앞두고 여론 과열

시 관계자는 “(공개된) 가이드라인은 주민 의견 수렴을 위한 초안”이라며 “1.6배 세대수 권고 사항은 구역별 정비계획 작성 과정에서 기반시설에 과도한 부담이 생기지 않도록 내놓은 예시에 불과하다”고 해명했다. 일부 표현이 오해의 소지가 있었던 만큼 삭제하겠다는 것이다.

시는 지난주 주민설명회에서 선도지구 공모 방식과 달라진 ‘입안(주민) 제안’ 방식을 내놓았다. 건축 희망 단지가 토지 등 소유자에게서 과반 동의를 얻어 직접 정비계획을 작성해 내년 상반기에 제출하는 형식이다. 샛별·양지·시범·목련마을 등 약 1만2000가구의 선도지구 재건축 추진 과정에서 드러난 주민 갈등을 사전에 해소하기 위한 조치다.

만약 가이드라인 초안처럼 기존 가구의 160% 이내로 재건축이 시행되면 분당신도시 인구는 최대 12만명 늘게 된다. 일부 단지에선 기준 용적률을 제대로 적용받지 못해 가구 수 증가가 이뤄지지 않을 수도 있다. 일반 분양 물량을 내놓을 수 없어 사업성이 악화하는 것이다.

이는 주민들이 고액의 분담금을 부담하거나 아예 재건축이 닻을 올릴 수 없다는 뜻이다. 앞서 지정된 선도지구 단지들은 176%를 적용받아 가구 수가 2배 가까이 늘어나는 것과 상반된다.

결국 신상진 성남시장은 “성남의 재개발·재건축은 주민을 위한, 주민에 의한 재건축이라는 큰 방향에서 추진돼야 한다”며 “용적률 한도를 이미 326%로 정해 가구 수 증가 문제는 논의할 필요가 없는데 불필요한 논란만 불러왔다”며 진화에 나섰다.

이 같은 세대수 증가 비율 논란은 향후 9만8000여 가구의 분당신도시 재건축 과정에서 지나친 고밀화 우려로 이어질 전망이다. 한정된 기반시설 안에서 45층을 웃도는 대규모 단지들이 속속 들어서기 때문이다.

◆ 단지마다 독립정산제 vs 공동추진 놓고 이견

지난 20일 열린 선도지구 샛별마을 통합재건축 정비사업 주민설명회에선 전용면적 84㎡(34평)의 추정 분담금이 9080만원(용적률 365% 기준)과 1억8560만원(용적률 326% 기준)으로 제시됐다.

이는 종전·종후 주택을 동일 평형대로 이동할 경우 부담해야 할 액수다. 같은 기준으로 113㎡(47평)는 각각 1억1810만원과 2억3750만원이었다.

만약 34평대에 거주하는 주민이 95㎡(39평)의 신규 주택을 원할 경우 분담금은 각각 2억9786만원과 3억9266만원으로 늘어난다.

이 같은 분담금은 앞서 추정액이 산정된 다른 선도지구 단지들에 비해 낮은 것으로 알려졌다. 다만 자재·인력 비용이 천문학적으로 상승하는 건설시장을 고려했을 때, 향후 단지 간 이견이 불거진다면 분담금은 계속 상승할 것으로 보인다. 4개 단지로 이뤄진 샛별마을에선 제자리재건축을 전제로 한 독립정산제와 통합재건축 중심의 공동정산제를 두고 의견이 갈리고 있다.

이날 샛별마을 주민설명회에는 신 시장을 비롯해 지역구를 둔 김은혜 국민의힘 의원, 시장 출마설이 나오는 김병욱 대통령실 정무비서관(더불어민주당 전 의원) 등이 모두 참석해 재건축을 둘러싼 높은 주민 관심을 방증했다.

한국부동산원 등에 따르면 분당지역의 아파트 매매가는 이달 셋째 주에만 전주 대비 0.34% 오르며 올해에만 누적 8.1% 뛰었다.

샛별마을 동성 전용 84㎡의 경우 최근 신고가인 15억6000만원에 거래됐다. 다만 시범단지·양지마을 등 다른 선도지구의 동일 면적 아파트들에 비해선 저평가됐다는 분석도 나온다.

