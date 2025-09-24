운전석 없이… 청계천 누빈 ‘자율주행셔틀’

운전석 없는 완전 자율주행셔틀버스가 23일 서울 청계천에서 무료로 정식 운행을 시작했다. 차량에 탑승한 시민들은 신기해 하면서도 다소 느린 버스 주행에 답답해하는 모습을 보였다.



이날 오후 청계천에서 탑승한 자율주행셔틀 ‘청계A01’ 노선은 기존 버스와는 확연히 다른 미래지향적인 모습이었다. 거리를 걷던 시민들은 버스를 가리키거나 휴대전화로 사진을 찍으며 신기하다는 반응을 보였다. 운전석 없이 차량 앞뒷면이 통유리로 뚫려 있어 승객들은 개방감 있게 시내 풍경을 감상하며 차량에 탑승할 수 있었다.

도심 속 새 명물 운전석과 운전대가 없는 자율주행셔틀버스가 23일 서울 중구 청계광장 인근에서 시범운행하고 있다. 이날부터 무료로 정식 운행에 들어간 자율주행셔틀버스는 청계광장과 청계5가(광장시장) 구간을 오가는 왕복 4.8㎞ 노선을 차량 2대로 순환운행하며 양방향 총 11개 정류소에 정차한다. 이재문 기자

시속 20㎞로 주행하는 버스는 다소 느리지만 ‘안전하다’는 인상을 주기에 충분했다. 빈 도로에서는 정류소 정차와 출발 모두 부드럽게 진행됐다. 유턴과 차량 간 간격 유지도 자율주행으로 원활하게 수행했다. 차선 변경 시에는 옆 차로의 차량을 모두 보낸 뒤 움직이는 등 안전을 가장 우선하는 모습이었다.



다만 불법주정차나 무단횡단에 대처할 때에는 급제동이 일어났다. 불법주정차한 차량으로 인해 버스가 장시간 차도에서 움직이지 못하자, 동승해 있던 안전관리자가 컨트롤러를 이용해 수동조작으로 개입해야 하기도 했다. 또 어린이보호구역에서는 현행법상 수동조작이 필수다. 관리자는 “최대한 자율주행으로 운행한다는 방침이나, 정차 시간이 지나치게 길어질 경우 수동조작을 할 수밖에 없다”고 설명했다.



청계광장부터 청계5가 광장시장을 거쳐 다시 청계광장까지 한 바퀴를 도는 데는 59분이 소요됐다. 이날 버스에 탑승한 김승재(79)씨는 “말로만 듣던 완전자율주행차를 타 보니 신기하다”면서도 “불법주정차 때 차량이 아예 움직이지 않는 등 보완이 필요해 보인다”고 말했다.

자율주행셔틀버스 내부 모습. 이재문 기자

시험운전자가 운전대에 앉아 운행하는 기존 자율주행버스와 달리, 운전석과 운전대가 아예 없는 자율주행셔틀이 서울 시내를 운행하는 것은 이번이 처음이다. 긴급 상황 대처 등 안전을 위해 상시 탑승하는 시험운전자 1인을 제외하고 승객 8명이 탑승할 수 있다. 내부에는 자율주행 상태·운행정보 안내용 대형 디스플레이, 휠체어 탑승 리프트 등 편의시설을 갖췄다.



왕복 4.8㎞ 구간을 차량 2대가 순환 운행하며, 양방향 총 11개의 정류소에 정차한다. 평일 오전 10시부터 오후 4시50분까지 1일 11회, 30분 간격으로 운행한다. 정류소 버스정보안내단말기(BIT)에 실시간 운행 정보가 안내되고, 지도 애플리케이션에서도 실시간 운행 상황을 확인할 수 있다.



운행 요금은 초기 무료이며 시는 내년 하반기 중 유료화할 예정이다. 유료화되더라도 다른 대중교통과 마찬가지로 ‘기후동행카드’로 무제한 이용할 수 있으며 수도권 환승할인도 적용된다.



시는 기술을 고도화하고 야간 운행 및 운행구간 연장을 검토해 ‘완전 무인 셔틀’로 발전시켜 나간다는 계획이다. 여장권 시 교통실장은 “서울 도심 명소인 청계천에서 한층 진보된 국내 자율주행 기술을 만나볼 수 있을 것”이라며 “국내 자율주행 기술의 세계적 경쟁력을 입증할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

