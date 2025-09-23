현대제철 포항공장, 추석맞이 저소득 가정에 생필품 전달

현대제철 포항공장은 23일 포항 남구청에서 '추석 명절 이웃사랑 선물'로 생필품 세트를 전달했다고 밝혔다.

현대제철 포항공장은 23일 포항 남구청에서 '추석 명절 이웃사랑 선물'로 생필품 세트를 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 현대제철 포항공장 제공

남구청은 저소득 가정 250가구에 약 1000만원 상당 생필품 세트를 지급한다.

현대제철 포항공장은 복지시설과 경로당에도 상품권과 생필품을 배부할 예정이다.

이 회사는 2008년부터 명절에 저소득 주민을 위한 선물을 지원하고 있다.

