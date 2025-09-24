“간 손상 또 보고됐다”…아직도 팔리는 다이어트 보조제 정체

최근 가르니시아 캄보지아 추출물에서 간 손상 의심 사례가 다시 보고되며 논란이 커지고 있다. 게티이미지뱅크

다이어트 보조제의 단골 성분인 가르니시아 캄보지아 추출물에서 또다시 간 손상 의심 사례가 보고됐다. 이번에는 피해자 두 명 모두 음주자였다는 사실이 드러났지만, 식약처는 특정 기업 제품만 회수 조치를 내리면서 논란이 커지고 있다.

전문가들은 “알코올이 간 독성을 증폭시키는 주요 요인”이라며, 단순히 개별 기업 차원의 회수로는 문제 해결이 어렵다고 지적한다. 원료 자체의 안전성, 나아가 ‘음주 병용 위험성’에 대한 근본 대책이 필요하다는 것이다.

◇ 십수 년째 이어진 안전성 논란

가르니시아 추출물은 탄수화물이 지방으로 합성되는 과정을 막아 체지방 감소에 도움을 준다고 알려져, 국내 건강기능식품 시장에서 꾸준히 활용돼 왔다. 하지만 안전성 논란은 오래전부터 이어져 왔다.

작년 국정감사에서도 가르니시아 관련 이상사례가 집중 지적됐다. 백혜련 더불어민주당 의원이 공개한 자료에 따르면 최근 5년간 체지방 감소 건강기능식품 이상사례 신고는 1589건. 이 가운데 가장 많은 사례를 유발한 성분이 바로 가르니시아 캄보지아였다.

특히 2023년 심의 자료에서는 중대한 이상사례 138건 중 136건이 가르니시아와 관련된 것으로 확인됐다. 혈변, 부정출혈 등 심각한 증상이 대부분이었다.

◇ 미국은 2009년 판매 금지…한국은 ‘주의 문구’만

미국 FDA는 2009년, 가르니시아 캄보지아 성분이 들어간 다이어트 보조제 ‘하이드록시컷’을 간 손상 위험을 이유로 판매 중단시켰다. 하지만 한국에서는 여전히 제품이 판매되고 있으며, 식약처의 조치 역시 “재평가와 주의사항 추가” 수준에 머물러 있다.

지난 7월 식약처는 기능성 원료 재평가 결과, 가르니시아 추출물을 다른 원료와 혼합해 제조하는 것을 금지하고, “체지방 감소 건강기능식품과 동시 섭취를 피하라”는 주의 문구를 추가했다. 그러나 소비자 안전을 담보하기에는 턱없이 부족하다는 비판이 제기된다.

◇ “이제라도 적극적 조치 필요”

업계 한 관계자는 “안전성 논란은 오래 전부터 제기돼 왔는데, 여전히 기업 단위 회수에만 그치고 있다”며 “음주 병용 위험성을 포함해 제대로 조사하고, 필요하다면 판매 금지까지 검토해야 한다”고 말했다.

