수자원공사, 주민 안전 위해 시화방조제 출입 시스템 자동화…긴급차량 이동 돕는다

한국수자원공사가 주민 안전을 위해 시화방조제 출입 시스템을 자동화해 긴급차량 이동을 돕기로 했다.

한국수자원공사는 시화방조제 유지관리통로 출입 시스템을 자동화하고 23일 기념식을 개최했다. 이번 사업은 긴급상황 발생 시 지역주민, 소방·경찰 등의 긴급차량이 신속히 이동할 수 있도록 하여 주민 안전을 강화하기 위한 조치다. 행사는 경기도 안산시 대부도 방아머리 인근 시화방조제 유지관리통로 입구에서 열렸으며, 더불어민주당 박해철 의원, 윤석대 한국수자원공사 사장, 소방·경찰 등 유관기관과 지역주민 약 50여 명이 참석했다.

한국수자원공사가 23일 시화방조제 유지관로통로 출입문 자동화 기념식을 진행했다. 한국수자원공사 제공

시흥·안산·화성시를 잇는 시화방조제는 1994년 축조 이후 수도권 서남부 주요 교통망으로 자리 잡았다. 방조제 상부에는 11.2㎞의 왕복 4차선 도로가 개통됐다. 도로는 현재 안산 대부도와 시흥 오이도 등 인근 관광거점을 잇는 통로로 활용되고 있다. 다만 주말과 휴일에는 관광객이 몰리며 정체가 심각해 응급환자 이송 등 긴급상황 때 어려움이 발생할 수 있다. 평일 약 15분이면 통과할 수 있는 구간이 주말에는 최장 80분 이상 소요된다.

이에 방조제 유지관리통로가 대안으로 떠올랐다. 유지관리통로는 방조제·시화호·조력발전소 유지관리와 재난 대응을 위한 관리용 통로로, 평상시에는 시설관리 목적 외의 출입이 엄격히 제한됐다.

한국수자원공사는 국토교통부, 안산시 등 관계기관과 지속 협의하고, 주민들의 의견을 반영해 활용하는 방안을 검토했다. 2023 안산마라톤대회에서는 대회 중 경련 환자 등을 이송하는 긴급차량이 해당 통로를 이용해 병원으로 신속히 이동해, 환자가 적기에 치료받을 수 있었다.

여기서 한 단계 더 나아가 이번에 유지관리통로 출입문을 기존 수동 개폐 방식에서 자동화 시스템으로 개선했다. 이번 사업으로 출입문 개폐시간을 10분 이상 단축해 긴급차량의 신속한 진입이 가능해져 응급환자 이송과 재난 대응이 한층 강화될 전망이다.

한국수자원공사는 방조제 도로 병목 해소를 위한 조치도 병행하고 있다. 주차방식 및 이동 동선 개선 등 시화나래휴게소 진출입로 구조개선을 완료하고, 내년 준공을 목표로 시화방조제-시화 멀티테크노밸리(MTV) 접속구간 확장공사도 추진 중이다. 이를 통해 방조제 구간의 교통 혼잡을 완화하고 주민 불편을 줄여나갈 계획이다.

박해철 의원은 “출입문 설치에 협조해 준 한국수자원공사에 감사드린다. 비상시 모든 게이트가 자동으로 개폐될 수 있도록 노력하여 안산시민과 대부도 주민들의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

이번 사업을 총괄한 이상희 한국수자원공사 도시본부장은 “이번 사업은 지역사회와 함께 만들어 낸 성과로, 교통 불편을 줄이고 주민 안전을 한층 강화하는 계기가 될 것”이라며, “앞으로도 시화지구가 수도권을 대표하는 해양·관광 거점이자 재생에너지 전환을 선도하는 공간으로 발전할 수 있도록 지역사회와 협력을 이어가겠다”라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지