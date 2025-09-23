추석 연휴 택배 이때 쉰다…선물 보내기 전 꼭 확인

세계일보 자료사진

올해 추석 황금연휴 기간 택배 기사들도 사흘에서 최장 닷새까지 쉰다.

선물 세트 등을 보낼 계획이라면 휴무일을 확인한 뒤 이용하면 좋겠다.

23일 업계에 따르면 이커머스(전자상거래) 업체들 가운데 신세계 계열 이커머스 SSG닷컴(쓱닷컴)은 추석 당일인 다음 달 6일, 컬리는 7일 각각 하루씩 배송을 쉰다.

쿠팡은 별도의 쉬는 날 없이 정상 운영한다.

CJ대한통운은 추석 연휴 ‘매일 오네’(O-NE) 서비스를 기반으로 한 특별수송체제에 돌입한다.

CJ대한통운은 추석 당일이 낀 5∼7일 사흘간 쉬고 정상 배송할 예정이며, 개천절과 한글날에는 정상 배송이 이뤄진다.

다만 성수기 혼잡 완화와 배송 품질 유지를 위해 개인 택배와 제주·도서 지역 신선식품은 오는 30일, 읍면 지역 발송분은 다음 달 3일에 각각 접수를 마감한다.

주 7일 배송을 하는 한진도 다음 달 5∼7일 사흘간 휴무다.

롯데글로벌로지스는 다음 달 개천절 당일과 5∼9일, 우체국소포는 지점에 따라 개천절과 4일 중 하루와 5∼9일은 배송을 하지 않는다.

쓱닷컴은 주간 배송의 경우 추석 당일을 제외하고 정상 운영하며, 추석 전날 오후 2시까지 주문하면 당일에 배송받을 수 있다.

새벽 배송은 다음 달 4일 오후 10∼11시 이전에 주문하면 다음 날 오전 7시까지 배송되니 참고하면 좋겠다.

다만 추석 당일은 새벽 배송을 운영하지 않으며, 다음 달 5일 주문한 상품은 7일부터 배송된다.

컬리는 추석 당일 하루 물류센터가 쉬어 다음 달 7일 새벽 배송을 하지 않고, 6일에 주문하면 8일 배송이 시작된다.

한편 추석 전후로 택배 물량이 증가하고 소비자 피해가 늘 것으로 예상돼 주의가 요구된다.

한국소비자원과 공정거래위원회에 따르면, 택배 피해구제 신청은 2022년 320건, 2023년 314건, 지난해 327건, 올해 상반기 188건 등으로 최근 3년6개월간 1149건이 접수됐다.

유형별로는 훼손·파손이 전체의 42.3%(372건)로 가장 많았고, 분실이 37.1%(326건)로 뒤를 이었다.

소비자원은 훼손·파손이 발생한 이후에도 업체가 배상을 거부하거나 분실 사고 이후 배상이 지연되는 사례가 많다며 택배 의뢰 시 △운송물 정보(물품가액, 종류, 수량, 주소) 정확히 기재 △포장 완충재 등으로 파손 대비 △증빙서류 보관 등을 당부했다.

