李 대통령 “구금사태 재발 없어야” 美의원단 “비자 개선 공감”

유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령은 22일(현지시간) 미 상원 외교위원회 및 하원 외무위원회 소속 의원들과 만나 조지아주 한국인 구금 사태가 재발하지 않기를 바란다는 입장을 밝혔다. 미 의원들은 비자제도 개선 필요성에 공감을 표명했다고 대통령실은 전했다.



이 대통령은 이날 공화당 소속 한국계 3선 하원의원 영 김 하원 외무위 동아태소위원장과 민주당 소속 진 섀힌 상원 외교위 간사, 민주당 소속 크리스 쿤스 상원의원, 그레고리 믹스 하원의원과 만나 한·미동맹 강화, 한·미 경제협력 확대 및 한반도 문제 등에 대해 의견을 교환했다.

의견 교환 유엔총회 참석차 미국을 방문 중인 이재명 대통령이 22일(현지시간) 뉴욕시내 한 호텔에서 미국 상·하원 의원단과 접견하고 있다.

이 대통령은 의원들에게 “최근 조지아주에서 발생한 한국 전문인력 구금과 같은 사태가 재발하지 않기를 바란다”고 강조했다. 미 의원들은 비자제도 개선 필요성에 공감을 표명하고, 양국 정부의 비자 개선 노력이 한국인 전문인력만을 대상으로 별도의 비자(E-4) 쿼터를 신설하는 ‘한국 동반자법’의 의회 통과에 힘이 될 것이란 기대를 보였다고 대통령실은 전했다.



이 대통령은 “한·미 관세협상 과정에서 한국의 외환시장에 불안정이 야기될 우려가 있지만 결국 양측이 ‘상업적 합리성’이 보장되는 방식으로 해결책을 찾을 수 있을 것”이라고 밝혔다. 관세협상이 한국 기업에만 손해를 강요하는 방식으로 이어져선 안 되고, 한·미 양국이 협상을 통해 ‘윈·윈’할 수 있도록 공정성을 갖춰야 한다는 점을 강조한 것으로 풀이된다. 외환시장 불안정 우려를 언급한 것은 한국 정부가 요청한 ‘무제한 한·미 통화스와프’ 필요성을 강조한 것으로 보인다.



이 대통령은 면담에서 한반도 문제에 도움이 된다면 미국이 ‘피스메이커’로 주도적 역할을 하는 것에 대해 환영한다는 입장을 밝히고, ‘페이스메이커’로서 이를 지원하고 북·미 대화 재개에 적극 협력하겠다는 의지를 재확인하고, 미 의회의 관심과 협력을 당부했다. 미 의원들은 “북핵 문제 해결 및 한반도 평화를 위한 이 대통령의 노력을 지지하고 한국 정부의 노력이 결실을 보길 바란다”며 의회 차원에서의 협력을 약속했다.



의원단은 이 대통령 예방을 위한 의원단이 미 상원과 하원, 공화당과 민주당 의원으로 함께 구성된 것이 굳건한 한·미동맹에 대한 미 의회의 강력한 지지를 보여주는 것이라고 설명하고, 지난달 한·미 정상회담이 성공적으로 개최된 만큼 앞으로 조선, 바이오, 방산 분야 등에서 양국의 산업 및 기술 협력이 더욱 공고해질 수 있도록 의회 차원의 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔다고 대통령실은 전했다.

