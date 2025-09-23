엘리트 그룹 얽힌 ‘1000억대 주가조작’ 적발

종합병원과 대형학원 등을 운영하는 재력가들과 금융권 종사자가 공모한 1000억원대 주가조작 사건이 적발됐다. “주가조작 시 패가망신하게 하겠다”는 이재명 대통령의 주문으로 출범한 주가조작 근절 합동대응단의 1호 사건이다.



이승우 합동대응단장(금융감독원 공시조사부문 부원장보)은 23일 서울 한국거래소에서 열린 관계기관 합동 발표를 통해 “명망 있는 사업가와 의료인, 금융 전문가 등 소위 엘리트 그룹이 공모한 치밀하고 지능적인 대형 주가조작 범죄를 합동대응단의 공조로 진행 단계에서 중단시켰다”며 “범죄수익과 피해 규모가 더 확산하기 전에 차단했다는 점에서 큰 의미가 있다”고 밝혔다.

이승우 주가조작 근절 합동대응단장이 23일 서울 영등포구 한국거래소 서울사무소에서 '불공정거래 행위 관련 사건 1호' 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

합동대응단은 이날 주가조작 일당에 대한 압수수색을 실시하고 혐의자 재산을 동결했다. 이들 계좌에는 아직 팔지 못한 1000억원어치 주식이 남아 있어 대거 매도로 인한 급락 사태를 막았다는 것이 대응단의 설명이다.



이들은 코스피에 상장된 D사를 대상으로 1000억원 이상 자금을 동원해 고가매수와 허수매수·시종가 관여 주문, 수만 회의 가장·통정매매를 반복했다. 그 결과 해당 종목의 주가는 작년부터 두 배가량 상승했다. 이들의 부당이득액은 400억원이며, 실제 취득한 시세차익만 230억원에 이르는 것으로 나타났다.



이들은 감시망을 피하기 위해 수십 개의 계좌를 통해 분산 매매하거나 IP(인터넷 고유 식별 번호)를 조작하는 등 치밀하게 준비했다. 혐의를 받고 있는 7명은 종합병원장과 대형학원 설립자, 전직 사모펀드 임원, 금융회사 지점장 등으로 학교 선후배와 친인척 관계로 얽혀 있는 것으로 알려졌다.



앞서 이 대통령은 취임 100일 기자회견에서 “주가조작, 부정공시 등을 아주 엄격하게 처벌해서 주가조작하면 패가망신한다는 걸 확실히 보여주겠다”며 “주가조작사범 여러분, 앞으로 조심해서, 하지 말라”고 경고한 바 있다.

