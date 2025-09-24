엔비디아, 오픈AI에 140조원 ‘통 큰 투자’

세계 최대 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아가 챗GPT 개발사 오픈AI에 최대 1000억달러(약 140조원)를 투자한다. 혁신의 선봉장에 서 있는 두 기업이 대규모 AI 인프라 구축에 손을 잡아 산업 주도권을 더욱 공고히 하겠다는 전략이다.



엔비디아는 22일(현지시간) 오픈AI와 전략적 파트너십을 체결하고 최대 1000억달러를 투자할 계획이라고 발표했다. 엔비디아의 첨단 AI 칩을 사용해 오픈AI 모델을 학습·배포할 수 있는 최소 10기가와트(GW) 규모의 데이터센터를 구축할 계획이다.

세부 사항은 향후 몇 주 안으로 확정할 예정이며 투자는 단계적·순차적으로 진행한다. 우선은 100억달러를 투자해 내년 하반기부터 엔비디아 차세대 AI 칩인 ‘베라 루빈’을 활용한 AI 인프라를 가동할 방침이다. 블룸버그통신은 엔비디아가 이번 투자로 오픈AI 지분도 받게 된다고 전했다.



젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 이날 미국 CNBC와의 인터뷰에서 “10GW는 400만∼500만개 그래픽처리장치(GPU)에 해당한다”며 “이는 엔비디아가 올해 출하할 총량과 같고 지난해와 비교하면 두 배”라고 강조했다.



양사의 파트너십은 규모 자체도 크지만 단순 투자 이상의 의미를 지닌다. 엔비디아와 오픈AI는 각각 반도체 인프라, 생성형 AI 분야에서 독보적 입지를 굳혔다. 이미 정상에 오른 두 기업이 ‘전략적 동맹’으로 시장 지배력을 확실히 장악하겠다는 움직임으로 읽힌다.

