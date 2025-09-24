2024년 국가기술자격 응시 고령층 늘었다 [뉴스 투데이]

지난해 국가기술자격 필기시험에 응시한 수험자가 전년 대비 소폭 줄었지만, 유독 ‘60대 이상’ 수험자만 9%가량 증가한 것으로 나타났다. 고령화 시대에 나이 들어서도 직업을 구하려는 인력이 늘어나는 추세 때문으로 보인다. 한국산업인력공단은 23일 ‘2025년도 국가기술자격 수험자 기초통계 보고서’를 발간했다. 지난해 공단이 주관한 국가기술자격의 수험자 중 99%가 응답한 설문 결과로 설문에는 총 175만6557명이 참여했다.



전체 인원은 2023년(178만4537명)보다 1.6% 감소했지만, 60대 이상 응시자 규모(9만6001명)는 9.3% 증가했다. 10대는 4.1%, 50대는 1.8% 증가했고, 나머지 40대(-7.7%), 20대(-3.6%), 30대(-2.1%) 응시자는 2023년 대비 감소했다.



고령화로 노년층 응시자는 꾸준히 증가하고 있다. 공단을 포함해 대한상공회의소 등 10개 기관에서 시행한 국가기술자격 통계에서도 노년층 응시자 수 증가가 확인된다. 지난해 10개 기관 전체 응시자는 227만4368명으로 2023년 대비 1.9% 줄었는데, 60대 이상 응시자 규모는(9만9091명) 9.2% 늘었다.



자격을 취득하려는 목적으로는 ‘취업’이 38.7%로 가장 많았고, ‘자기 계발’(25.3%), ‘업무수행능력향상’(13.1%) 순으로 집계됐다. ‘창업’이 차지하는 비중은 3.2%를 차지했는데 그 규모(5만6163명)는 2023년 대비 19.5% 줄었다. 경기 둔화에 따른 자영업 위기와 맞물린 현상이다.

