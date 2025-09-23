글로벌 2000대 기업, 10년간 中 53% 늘 때 韓 6% 줄었다

‘미국의 중국 반도체 제재는 역설적으로 중국의 기술을 발전시키는 촉진제가 되고 있다.’

수년 전부터 국내외 연구기관이 내놓은 이런 평가가 점점 현실화하는 모양새다.

23일 대한상공회의소가 미국 경제지 포브스 통계를 분석해 발표한 ‘글로벌 2000대 기업의 변화로 본 한·미·중 기업 삼국지’ 보고서에 따르면, 글로벌 2000대 기업에 속한 미국 기업이 2015년 575개에서 올해 612개로 6.5% 증가하는 동안 중국 기업은 180개에서 275개로 52.7% 급증했다. 특히, 한국 기업은 같은 기간 조금이라도 늘기는커녕 66개에서 62개로 6.1% 줄었다.



세계 경제에 지각변동을 일으키고 있는 인공지능(AI) 등 최첨단 산업 분야에서 세계 시장을 장악해가는 미국·중국 기업이 늘어나는 동안 한국 기업의 입지는 갈수록 쪼그라든 것이다.

6월 중국 상하이에서 열린 ‘2025 세계 인공지능 콘퍼런스’에서 참가자들이 화웨이 부스를 방문하고 있다. 중국 통신장비 공룡 업체인 화웨이는 전 세계 폴더블폰(접는 스마트폰) 시장 점유율 1위에 오르는 등 삼성전자의 위협적인 경쟁자로 떠올랐다. 상하이=로이터연합뉴스

보고서에 담긴 글로벌 2000대 기업은 시장 영향력과 재무 건전성, 수익성을 기준으로 포브스가 선정하는 기업들로, 국가별로 분석하면 해당 국가가 보유한 ‘기업 생태계의 힘’을 엿볼 수 있다.

실례로 1980년대 일본전기(NEC), 도시바, 히타치, 후지쓰, 미쓰비시, 마쓰시타 등 일본 반도체 기업들은 세계 무대를 휩쓸며 전성기를 누렸다. 그러나 삼성전자 같은 신흥 강자에 점차 밀리다 2000년대 들어 쇠락의 길을 걸었다. 현재 글로벌 D램 시장은 삼성전자, SK하이닉스, 미국 마이크론이 95% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있지만, 창신메모리테크놀로지(CXMT)를 필두로 한 중국 기업들이 매섭게 추격하고 있다. 이는 글로벌 2000대 기업에 속한 각국 기업의 합산 매출액 비교에서도 확연하게 드러난다.

한국 기업의 합산 매출액은 지난 10년간 1조5000억 달러에서 1조7000억 달러로 15% 증가하는 데 그쳤다. 반면 같은 기간 미국 기업은 11조9000억 달러에서 19조5000억 달러로 63% 늘었고, 중국 기업은 4조 달러에서 7조8000억 달러로 95% 급증했다. 미국 기업의 매출액 증가는 지난 10년간 한국보다 4.2배, 중국 기업은 6.3배 늘어난 셈이다.



한국은 기업 면면을 봐도 성장 동력이 떨어진다는 평가가 나온다. 지난 10년간 미국의 성장은 엔비디아(매출 성장률 2787%), 유나이티드헬스(314%), 마이크로소프트(281%), CVS헬스(267%) 등 첨단산업·헬스케어 기업이 주도했다. 스톤X(금융상품 중개), 테슬라(전기차), 우버(차량공유) 등 신흥 강자들의 약진도 두드러졌다. 중국도 알리바바(이커머스, 매출 성장률 1188%), BYD(전기차, 1098%), 텐센트홀딩스(온라인미디어·게임, 671%), BOE테크놀로지(디스플레이, 393%) 등 첨단기술 분야 기업들이 성장을 이끌었다. 이밖에도 에너지, 제조업, 정보기술(IT) 등 다양한 중국 기업이 글로벌 2000대 기업에 진입했다.

한국은 SK하이닉스(매출 성장률 215%), KB금융그룹(162%), 하나금융그룹(106%), LG화학(67%) 등 제조업과 금융업이 그나마 매출 성장을 이끌었다. 글로벌 2000대 기업에 새로 이름을 올린 기업들도 삼성증권, 카카오뱅크, 키움증권, iM금융그룹, 미래에셋금융그룹 등 금융권에 속했다. 세계의 큰손으로 활약하는 미국 월가의 투자은행들과 달리 한국 금융권은 주로 ‘이자 수익’에 의존하는 내수 산업 형태를 띠고 있다. 금융사의 매출이 늘수록 가계 부채가 심화돼 이를 바라보는 부정적 인식도 큰 편이다.



대한상의는 “한국은 기업이 성장할수록 지원은 줄고 규제가 늘어나는 역진적 구조를 지녔다”며 “기업이 위험을 감수해가며 성장할 유인이 적은 상황”이라고 지적했다. 이어 “미국 실리콘밸리는 발전 가능성이 있는 신기술·신사업에 대해 ‘해를 끼치지 않는(Do no harm)’ 최소한의 규제 원칙을 적용해 수많은 기술혁신과 유니콘 기업의 산실이 됐다”며 정부에 규제 완화를 촉구했다.



국가 주도의 산업 정책을 펴는 중국은 더 전폭적인 지원을 쏟아붓고 있다. 미국의 반도체 수출 통제에도 불구하고 챗GPT와 유사한 수준의 생성형 인공지능(AI)인 ‘딥시크’를 성공시킨 게 대표적인 사례다. 우리나라를 포함한 주요국의 인력·정보가 중국으로 넘어가는 사례도 계속 나오고 있다.



이종명 대한상의 산업혁신본부장은 “미국이나 중국처럼 다양한 업종에서 무서운 신인 기업들이 빠르게 배출되도록 정책 패러다임을 바꿔야 한다”며 “‘일단 안 된다’며 원천적으로 막기보다는 다양한 실험이 가능하게 하는 열린 규제가 필요하다”고 말했다.

