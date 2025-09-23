시계·8도 수산물·의성 쌀…李대통령 첫 추석 선물, 누가 받을까? [수민이가 궁금해요]

이재명 대통령이 취임 후 첫 추석을 맞아 대통령 시계, 8도(道) 수산물, 우리 쌀을 추석 선물로 마련했다. 선물 대상에는 각계 주요 인사는 물론 호국영웅과 재난·재해 피해 유족, 사회적 배려 계층 등이 포함됐다.

대통령실은 23일 보도자료를 통해 "이 대통령은 추석을 맞아 국민통합과 민생 회복을 기원하면서 우리 사회 각계각층에 추석 선물을 전달한다"며 "올해 추석 선물은 대통령 시계, 8도 수산물, 우리 쌀로 구성됐다"고 밝혔다.

이재명 대통령이 취임 후 첫 추석을 맞아 국민 통합과 민생 회복을 기원하며 각계각층에 추석 선물을 전달한다. 연합뉴스·대통령실 제공

대통령실은 "특히 올해는 노동 현장에서 땀 흘려 일하다 안타깝게 생을 마친 산업재해 희생자 유가족에게도 선물을 전달한다"며 "국민의 아픔을 함께 나누려는 정부의 의지"라고 말했다.

그러면서 "시계에는 '대통령의 1시간은 온 국민의 5200만 시간과 같다'는 절실한 마음을 담았다"고 했다.

8도 수산물은 보리새우, 김, 천일염, 톳, 다시마, 건오징어, 돌미역 등이다.

대통령실은 "북극항로 시대를 맞이해 '세계로 뻗어가는 진짜 대한민국'의 귀중한 토대인 동해·서해·남해의 주요 특산물로 구성됐으며 이재명 정부의 국가 미래 비전을 상징한다"고 설명했다.

이재명 대통령, 추석 선물 공개. 대통령실 제공

쌀은 지난 3월 초대형 산불로 피해를 본 경북 의성에서 재배됐다. 대통령실은 "재난·재해로 고통을 겪으신 분들을 온 국민과 함께 위로하고 피해 지역의 회복을 응원하는 마음을 담았다"고 밝혔다.

선물에는 이 대통령의 메시지가 적힌 편지가 동봉된다. 이 대통령은 편지에 "추석 명절을 맞아 모두의 땀과 노력이 결실을 맺기를, 우리 사회에 온기가 가득하기를 소망한다"며 "함께 사는 세상, 국민이 행복한 나라를 위해 온 힘을 다하겠다"고 썼다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지