목포∼보성 남해선 27일 첫 열차 운행

전남 목포와 보성 구간인 남해선 철도가 27일부터 본격적인 운행에 들어간다.



23일 전남도 등에 따르면 전남남해선 철도는 목포 임성리역에서 신보성역까지 총연장 82.5㎞ 구간으로 첫 삽을 뜬 이후 23년 만에 개통을 앞두고 있다. 전날 목포-보성선 열차표 예매를 시작한 한국철도공사 광주본부는 목포∼순천 무궁화호를 매일 4회, 목포∼부전 새마을호 및 무궁화호를 각 2회 운행한다. 금요일과 주말에는 목포∼부산 남도 해양열차도 2회 추가 운행된다.



목포-보성선은 2002년 첫 삽을 뜬 이후 사업성이 낮다는 이유로 공사가 일시 중단됐다가 2015년 재개됐다. 총사업비 1조6459억원이 투입됐으며, 여객과 화물 운송이 모두 가능한 복합 철도 노선이다. 광주를 경유해 2시간16분이 소요됐던 기존 목포-보성 구간 이동 시간이 1시간3분으로 대폭 단축돼 지역 간 접근성이 크게 향상될 전망이다. 최종적으로 2030년 보성-순천 구간까지 전철화 사업이 완료되면 목포에서 부산까지 2시간20분이면 갈 수 있게 된다. 김영록 전남지사는 “보성-순천 구간도 우선적으로 전철화해 전동차 교체 투입과 열차 증편, 모든 역에 대한 유인화 등 전남남해선 발전을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

