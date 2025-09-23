케데헌 ‘골든’, 빌보드 통산 6주째 정상

애니캐릭터 곡 최장 자체 경신
온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌·사진)’의 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’이 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’ 정상을 또 지켰다. 67년 ‘핫 100’ 역사에서 애니메이션 캐릭터 가수의 곡으로는 최장 기간 1위를 지키고 있는데, 이번 1위로 자체 기록을 경신했다.
22일(이하 현지시간) 빌보드에 따르면, ‘케데헌’ OST인 작품 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’의 ‘골든’은 지난 주에 이어 27일 자 ‘핫 100’에서도 1위를 차지했다. ‘골든’은 이에 따라 5주 연속 1위이자, 비연속으로 통산 6주째 ‘핫 100’ 정상에 오르게 됐다.
‘골든’은 지난 주에 ‘핫 100’ 역사에서 최장 애니메이션 캐릭터 가수 곡 1위를 기록했는데, 이번 주(6주)에 자체 경신했다. 앞서 디 아치스(The Archies)의 ‘슈가, 슈가(Sugar, Sugar)’(1969), 데이비드 세빌(David Seville)과 칩멍크스(The Chipmunks)의 ‘칩멍크 송(The Chipmunk Song)’(1958)이 각각 4주 1위에 오른 바 있다. 특히 ‘골든’은 2015년 영화 ‘분노의 질주 7’ 메인 OST ‘시 유 어게인(See You Again)’(12주 1위) 이후 10년 동안 가장 오랫동안 1위를 차지한 OST가 됐다. 또한 3인 이상 여성 그룹이 부른 ‘핫 100’ 1위 노래 중 세 번째로 긴 기록이다.
더불어 ‘핫 100’에서 6주 이상 1위를 기록한 K팝은 ‘골든’과 함께 글로벌 그룹 방탄소년단(BTS)의 ‘버터(Butter)’(10주)뿐이다.
