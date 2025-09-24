중학 인강 엠베스트, 2026 과학고 모의고사 선착순 200부 한정 판매

과학고 입시의 마지막 단계인 소집 면접이 오는 11월부터 본격 진행된다. 소집 면접은 교과 지식을 넘어 논리적 사고와 창의성까지 평가하는 까다로운 절차로, 입학 전형 비중이 최대 70% 이상을 차지하는 핵심 단계다. 때문에 수험생들은 면밀한 사전 대비가 필수적이다.

메가스터디교육의 중등 인강 1위(2016~2024년 중등 유료 온라인교육 공시업체 매출 비교 및 성적 장학생 배출 기준) 엠베스트가 이러한 수요에 맞춰 ‘2026 엠베스트 과학고 모의고사’를 진행한다.

엠베스트 ‘2026 과학고 모의고사’는 업계 유일의 과학고 면접 대비 모의고사로, 선착순 200부 한정 판매로 진행된다. 총 3회분의 모의고사가 전국 20개 과학고 학교별 맞춤 문항으로 구성되어 있으며, 응시자는 자신이 희망하는 학교를 선택해 실전처럼 시험을 치러보는 방식이다. 시험 응시는 10/14(화)부터 PC 또는 프라임탭을 통해 가능하다.

온라인 응시 후에는 문항별 개별 첨삭과 면접 평가지가 함께 제공돼 취약점을 세밀하게 파악할 수 있다. 이어서 수학·과학 해설 강의와 추가 질문 대비 문항을 통해 학습을 보완하는 등 수험생들은 실제 면접 전까지 체계적으로 준비를 마무리할 수 있다.

한편, ‘2026 엠베스트 과학고 모의고사’는 엠베스트 공식 홈페이지에서 신청 가능하다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지