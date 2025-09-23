‘제5회 봉무공원 곤충페스티벌’에 3만여명 운집

‘제5회 봉무공원 곤충 페스티벌’에 역대 최다 관람객인 3만2000여명이 운집해 대구 동구를 대표하는 축제로 자리매김했다.

23일 대구 동구에 따르면 이번 페스티벌은 대구 유일의 곤충테마공간인 봉무나비생태원을 중심으로 동구의 아름다운 자연환경과 나비와 곤충을 주제로 지난 20~21일 열렸다.

제5회 봉무공원 곤충 페스티벌 행사장 전경. 대구 동구 제공

특설 무대에서는 인기 유튜버 ‘다흑’, ‘정브르’ 가 출연해 자연과 곤충을 주제로 어린이 관람객들과 소통하고, 매직·버블·빅벌룬 퍼포먼스 등 재미를 더하는 풍성한 행사를 진행했다.

다양한 세계의 곤충들, 멸종위기 동식물전, 기후변화 생물 지표전, 물속생물전, 밤에 만나는 곤충들 장수하늘소 등 멸종위기 곤충전 등이 열려 자연생태보호의 중요성을 강조하는 자리도 마련됐다.

축제장 전역에서는 동구의 미래 발전상과 군 공항(K-2) 후적지 개발 등을 소개하는 코너, 다양한 소품을 사고 파는 플리마켓과 동구 지역특산물 홍보부스 등도 운영됐다. 장수풍뎅이 유충 나눔 등 다양한 체험활동, 아름다운 단산지 풍경을 배경삼아 휴식과 힐링의 시간을 제공하는 휴게존, 축제의 즐거움인 푸드존, 어린이들의 놀이터 곤충 에어바운스, 전기 셔틀버스 운영 등 다양한 즐길거리도 제공하여 관람객들의 발길이 끊이지 않았다.

윤석준 동구청장은 “동구의 아름다운 자연과 신비로운 곤충의 이색적인 모습을 즐기는 이번 곤충 페스티벌이 가족과 함께 하는 프로그램으로 힐링과 기쁨을 선사하는 잊지 못할 추억이 되셨기를 바란다”고 말했다.

