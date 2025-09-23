“필승! 포기하지 않겠습니다”…‘군기 바짝’ 이재용 장남, 해군 사관후보생 입교

이재용 삼성전자 회장의 장남 지호 씨(24)가 23일 해군 학사 사관후보생으로 입교했다.

23일 오전 삼성전자 이재용 회장의 장남 이지호 씨가 경남 창원시 진해구 해군사관학교에서 열린 '제139기 해군 사관후보생 입교식'에서 참석해 있다. 창원=뉴시스

이날 오전 경남 창원시 진해구 해군사관학교 웅포 강당에서 열린 제139기 사관후보생 입교식에 참석한 이 후보생은 짧은 머리에 전투복을 갖춰 입은 모습이었다.

지난 15일 해군사관학교에 입영한 이 후보생은 1주간의 가입교 동안 체력 검정과 신체검사, 기초군사훈련을 받은 것으로 전해졌다. 입교식은 개식사와 입교 신고, 선서, 훈시, 격려 등의 순으로 진행됐다. 이 후보생은 입교식 내내 긴장 속에서도 군기가 엄정하게 선 모습이었다.

입교식 폐식 이후 노승균 장교 교육대대장(중령)이 후보생들을 격려하는 자리에서 이 후보생은 “사관후보생 이지호 포기하지 않겠습니다”라며 포부를 밝혔다.

이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호 씨 등이 23일 오전 경남 창원시 진해구 해군사관학교 웅포 강당에서 열린 '제139기 해군 사관후보생 입교식'에서 대대장 발언을 경청하고 있다. 이씨를 포함한 139기는 지난 15일 입영해 보급품 수령, 신체검사 등 1주일간 가입교 기간을 거쳤고, 11주간의 훈련 기간을 포함해 총 39개월 군 생활을 한다. 창원=연합뉴스

이 후보생을 비롯해 이날 입교한 제139기 해군 학사 사관후보생 83명(남자 62명·여자 21명)은 앞으로 11주간 장교 교육 훈련을 받게 된다. 이들은 11월 28일 임관식을 통해 12월 1일 자로 해군 소위로 임관한다.

함정 통역장교로 지원한 이 후보생은 6주간 후반기 교육을 거쳐 함정에 배치될 예정이다.

이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호 씨가 23일 경남 창원 진해구 해군사관학교 웅포강당에서 열린 제139기 해군사관후보생 입교식에서 경례를 하고 있다. 지난 15일 입영한 이 씨를 비롯한 해군사관후보생들은 이날 입교식을 시작으로 10주간 강도 높은 훈련을 거쳐 11월 28일 임관식을 통해 해군 소위로 임관한다. 창원=뉴스1

훈련 기간과 임관 후 의무 복무 기간을 합친 군 생활은 39개월이다. 이 후보생은 2000년 미국 출생으로 한국 국적과 미국 시민권을 가진 선천적 복수 국적자다. 복수 국적자가 일반 사병이 아닌 장교로 복무하기 위해서는 외국 시민권을 포기해야 한다.

이 후보생은 해군 장교로 복무하기 위해 스스로 시민권을 포기하고 이재용 회장과 가족들을 설득한 것으로 알려졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지