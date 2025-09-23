김하성, 10경기 연속 안타…애틀랜타는 9연승 행진

미국프로야구 메이저리그(MLB) 애틀랜타 브레이브스 김하성(29)이 10경기 연속 안타로 타격감을 이어갔다.

김하성은 23일 미국 조지아주 애틀랜타의 트루이스트 파크에서 열린 2025 MLB 정규시즌 워싱턴 내셔널스와 홈 경기에서 5번 타자 유격수로 선발 출전해 4타수 1안타, 볼넷 1개와 2득점을 기록했다. 최근 10경기 연속 안타, 12경기 연속 출루 행진을 이어간 김하성의 타율은 전날과 같은 0.257(152타수 39안타)을 유지했다.

애틀랜타 브레이브스 김하성. AP연합

김하성이 MLB에서 10경기 연속 안타를 친 것은 2023년 8월 이후 이번이 2년 1개월 만이다. 당시 김하성은 16경기까지 연속 안타 행진을 이어갔다. 이는 추신수가 2013년 달성한 한국인 빅리거 연속 경기 안타 타이기록이었다.

김하성은 1-1로 맞선 2회 선두 타자로 나선 첫 타석에서 안타를 기록했다. 워싱턴 왼손 선발 투수 매켄지 고어의 체인지업을 받아쳐 좌익수 앞 안타를 기록쳤고 후속타로 홈을 밟아 2-1 역전 득점을 올렸다. 김하성은 3회 무사 1, 2루에서는 볼넷을 골라 출루했다. 이때 워싱턴 미겔 카이로 감독대행이 체크스윙 항의를 하다가 퇴장당했다. 김하성은 3회에도 후속 안타로 홈으로 들어오며 2득점째를 올렸다. 4회에는 3루 땅볼, 5회 중견수 직선타로 물러난 김하성은 6회에도 파울 플라이로 잡히면서 안타를 추가하지는 못했다.

김하성은 9월 타율 0.309(68타수 21안타)에 이를 정도로 공격에서 호조를 이어가고 있다. 애틀랜타는 이날 11-5로 승리하며 9연승을 내달리며 74승 83패로 내셔널리그 동부지구 5개 팀 중 4위를 달리고 있다. 이미 '가을 야구' 진출 가능성은 사라졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지