[포토] 박서함-신예은-로운 '탁류 선남선녀들 한자리에'

배우 박서함, 신예은, 로운(사진 왼쪽부터)이 23일 서울 논현동 엘리에나 호텔에서 진행된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '탁류' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

‘탁류’는 조선의 모든 돈과 물자가 모여드는 경강을 둘러싸고 혼탁한 세상을 뒤집고 사람답게 살기 위해 각기 다른 꿈을 꿨던 이들의 운명 개척 액션 드라마다.

