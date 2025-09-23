與 "조희대 청문회, 지도부와 사전 협의된 것 아냐…그대로 진행"

국회 법제사법위원회가 여당 주도로 조희대 대법원장에 대한 청문회를 개최키로 의결한 것과 관련해 더불어민주당은 원내대표단과 사전 협의된 바가 없다고 선을 그었다

문금주 원내대변인은 23일 원내대책회의를 마친 뒤 취재진과 만나 "(조희대 대법원장 청문회가) 사전 상의는 안 됐다"며 "법사위 차원에서 의결이 된 것으로 추후 통보 받았다"고 말했다.

법사위는 전날 전체회의에서 민주당 주도로 '조희대 대법원장 대선 개입 의혹 관련 긴급 현안 청문회' 실시계획서와 관련 증인 및 참고인 출석의 건을 의결했다.

이에 문 원내대변인은 청문회가 예정대로 진행되는지 묻는 질문에 "상임위 차원 진행이라 지도부가 하라, 하지 말라고 할 수 있는 내용은 아니어서 진행된다고 보면 된다"고 답했다.

민주당은 오는 25일 본회의를 열고 여야 이견이 없는 비쟁점법안 69건을 처리할 계획이지만 국민의힘이 검찰청 폐지 등 내용이 담긴 정부조직법 처리에 반대해 무제한 토론(필리버스터)에 돌입한다면 4건의 법안만 처리될 가능성이 크다고 밝혔다.

문 원내대변인은 구체적으로 정부조직법 개정안, 방송미디어통신위원회설치법, 국회법 개정안, 국회 상임위원회 정수 규칙 개정안 등을 예상 처리 법안으로 꼽았다.

문 원내대변인은 정부조직법 개정안 처리에 따른 상임위원회 여야 정수 조정에 대해서는 "(상임위) 명칭만 바꾸는 걸로 이야기됐다고 한다"며 "정수 조정 사항은 여야 합의사항이라 이번에 협의하기 어렵지 않나 예측된다"고 부연했다.

