JTI코리아, 상쾌하고 시원한 '메비우스 LBS 아이스 프로스트 1mg' 출시

JTI코리아는 '메비우스 LBS 아이스 프로스트 1㎎'을 출시했다고 23일 밝혔다.

신제품은 상쾌한 맛이 가미된 블루 캡슐과 고유의 티핑이 적용돼 캡슐을 터뜨리면 깔끔하고 시원한 맛을 느낄 수 있다. 제품 패키지는 하늘색 배경과 크리스탈 이미지를 활용해 청량감을 시각적으로 표현했다.

JTI코리아 제공

JTI 고유의 담배 냄새 저감 기술인 'LBS'(Less Breath Smell)가 적용됐다. LBS 기술은 흡연 후 입에서 나는 담배 냄새를 줄여주는 방식이다. 사회적 배려를 고려하는 소비자들 사이에서 긍정적인 반응을 얻고 있다.

JTI코리아 관계자는 "1㎎ 타르 제품을 선호하는 성인 흡연자의 니즈와 시원한 맛 캡슐 제품군에 대한 관심이 높아 이번 신제품을 선보이게 됐다"며 "앞으로도 변화하는 시장 트렌드와 성인 소비자의 취향을 반영한 제품을 지속 출시해 선택 폭을 넓히겠다"고 말했다.

JTI코리아는 '메비우스 LBS 아이스 스톰 5㎎'에 이어 1㎎ 신제품까지 선보이며 시원한 맛 캡슐 라인업을 다각화했다.

‘메비우스 LBS 아이스 스톰’은 LBS 제품군 중 처음 시원한 캡슐을 적용한 제품이다. 캡슐을 터뜨리면 시원함과 부드러운 맛을 느낄 수 있고, LBS(Less Breath Smell) 기술을 더해 입에서 나는 담배 냄새를 줄여 준다.

