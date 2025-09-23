‘엑스터시’ 마약 원재료 몸에 두르고 공항 검색대 무사통과…공항 보안 ‘구멍’ [사건수첩]

일명 ‘클럽마약’이라고 불리는 엑스터시(MDMA)의 원재료를 밀반입한 뒤 이를 알약으로 제조해 국내 유흥가에 유통하려던 모약 조직 일당 중 일부가 경찰에 붙잡혔다.

이들은 가루 형태의 마약 원재료를 몸에 두른 채 공항 보안검색대를 통과해 입국한 것으로 조사돼 공항 보안에 구멍이 난 것 아니냐는 지적이 나온다.

경남경찰청 범죄예방대응과는 김해의 한 빌라 거주지에서 엑스터시를 알약 형태로 제조한 영국 국적 40대 남녀 2명을 마약류관리에 관한 법률 위반 혐의로 구속하고, 검찰에 송치했다고 23일 밝혔다.

엑스터시는 대표적인 환각성 신종 마약으로, 타인에게 호감을 유발하는 효과가 있어 일명 ‘클럽마약’으로 알려져 있다.

경찰에 따르면 이들은 연인 관계로, 지난달 중순쯤 관광 비자로 인천공항을 통해 우리나라에 처음 입국했다.

이 과정에서 이들은 가루 형태로 된 엑스터시 원재료를 몸에 두르고 공항 보안검색대를 무사통과한 것으로 조사됐다.

일명 클럽마약으로 알려진 ‘엑스터시’의 원재료를 국내에 밀반입해 알약 형태로 제조해 유통하려던 일당이 경찰에 붙잡혔다. 경남경찰청 제공

이렇게 밀반입한 엑스터시 원재료는 360g으로, 엑스터시 알약으로 제조하면 1800정을 만들 수 있는 양이다.

이들은 국내에서 확보한 다른 재료를 원재료와 섞어 알약 형태의 엑스터시로 만들려다가 경찰에 적발됐다.

경찰은 현장에서 알약으로 제조된 엑스터시 108정과 남은 가루 형태 원재료 전량을 압수했다.

경찰은 이들이 제조된 엑스터시를 부산과 경남 일대 유흥가에 유통하려고 한 것으로 의심하고 있다.

경찰은 △국내에 처음 입국한 이들이 김해의 빌라에 거주지를 마련하게 된 경위 △이들이 엑스터시 제조 과정에서 추가 재료를 확보하게 된 경위 등을 토대로 마약 조직 일당이 더 있을 것으로 보고 수사를 확대할 방침이다.

경남경찰청 관계자는 “이번에 검거된 마약 제조범들이 외국 마약 조직과 연관이 있는 것으로 보고 상선을 추적하고 있다”고 말했다.

