가천대 길병원, 미국 뉴스위크 ‘세계 최고 스마트병원’ 등재

가천대 길병원은 미국 시사주간지 뉴스위크가 선정한 ‘세계 최고 스마트병원’에 이름을 올렸다고 23일 밝혔다. 세계 병원들의 디지털 헬스케어 기술 도입과 혁신 성과를 온라인 설문조사 등으로 점검한 결과물이다.

이번 조사는 뉴스위크가 독일 스태티스타(Statista)에 의뢰에 올해 5∼7월 진행됐다. 병원들이 첨단기술을 활용해 환자의 치료 결과 및 병원 효율성 향상, 나아가 환자들 삶의 질은 향상시켰는지를 물었다. 길병원은 인공지능 기반의 진단 예측과 원격의료, 환자안전 시스템 등 여러 디지털 혁신을 시도 중이다.

1987년 우리나라 최초 전자처방전달시스템(OCS) 도입으로 국내 의료 전산화를 선도해 왔다. 2016년 국내 의료기관 첫 IBM사의 인공지능 암 진료 프로그램인 ‘왓슨 포 온콜로지(Watson for Oncology)’를 운영한 바 있다. 대장암·위암 내시경 시 의사가 놓치지 쉬운 용종을 발견하는 ‘닥터앤서’ 프로그램 개발에 성공했다.

환자 안전 분야에서도 디지털화로 효율을 높이고 있다. 이외 인천의 섬 지역 등 의료취약지와 원격협진 네트워크 구축하고 있다. 해양경찰과는 해상·도서 응급환자 발생 시 실시간 응급처치를 지원한다. 김우경 길병원장은 “글로벌 스마트병원으로서 더욱 안전하고 편리한 의료서비스 제공을 위해 노력할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지