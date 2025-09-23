李대통령 "세계가 걱정했지만 민주국가로 돌아와…재도약할 때"

유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령은 22일(현지시간) "원래 조국이 해외에 나가 있는 국민을 걱정해야 하는데 재외국민이 대한민국을 걱정하는 일이 꽤 오랫동안 있었던 것 같다"며 "이제는 대한민국이 여러분을 생각하고 여러분을 걱정하겠다"고 말했다.



이 대통령은 이날 뉴욕의 한 행사장에서 300여명의 동포와 가진 간담회에서 "외국에 나가면 애국자가 된다는 얘기가 있다. 실제 그런 것 같다"며 이같이 언급했다.

유엔총회 참석차 미국을 방문한 이재명 대통령이 22일(현지시간) 뉴욕의 한 호텔에서 열린 동포간담회에서 인사말을 하고 있다.

이 대통령은 "우리 국민은 위대한 존재다. 식민지에서 해방된 나라 중 경제적으로 성공한 산업화를 이루고 민주주의까지 이뤄낸 나라는 대한민국이 유일하다"며 "전 세계가 잠시 걱정했지만 대한민국은 아주 모범적인 민주국가로, 문화강국으로, 군사·경제 강국으로 돌아오지 않았느냐"고 강조했다.



12·3 비상계엄 사태를 민주적으로 빠르게 극복한 일을 언급한 것으로 보인다.



이 대통령은 "정상으로 돌아와 다시 도약할 때가 됐다"며 "대한민국 영토 내가 아니라 전 세계에 발 딛고 사는 재외국민이 대한민국 국민임을 자랑스럽게, 당당하게 말할 수 있는 그런 대한민국을 꼭 만들겠다"고 약속했다.



그러면서 "이 자리에 함께하지 못하는 국민도 다 같은 대한민국 국민이고, 대한민국을 걱정하는 동일한 국민 아니겠느냐"고 덧붙였다.



이어 이 대통령은 "제가 (해외를) 다니면 메시지로 '투표하기가 왜 이리 어렵냐'고들 하신다"며 "대한민국 국력이 이렇게 신장했는데, 재외국민을 포함해 전 세계 어디에 있든 대한민국 주인으로서 권력을 제대로 행사할 수 있도록 투표제도 개선도 확실히 해내겠다"고 밝혔다.

이재명 대통령이 22일(현지 시간) 미국 뉴욕의 한 호텔에서 열린 동포 간담회에서 박수치고 있다.

동포들은 이 대통령의 발언 사이사이에 환호와 박수로 동의의 뜻을 표현했다. 일부는 '대통령 만세'를 외치기도 했다.



이명석 뉴욕한인회장은 환영사에서 최근 조지아주에서 발생한 한국인 근로자의 대규모 구금 사태를 언급하며 "대통령의 즉각적 결단에 (근로자들이) 며칠 만에 돌아올 수 있었다"고 말했다.



그러면서 "우리는 이때 대통령이 국민 한 명 한 명을 아끼고 사랑하는 모습을 직접 지켜봤다"며 "730만 해외동포 한 명 한 명에게도 똑같은 애정과 관심을 가져달라"고 당부했다.



또 최근 '케이팝 데몬 헌터스'의 인기를 거론하며 "뉴욕에서 이기는 것은 곧 그 분야에서 세계 1등을 하는 것과 마찬가지"라며 "그 경쟁에서 이길 수 있도록 동포사회를 적극 도와달라"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지