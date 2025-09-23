원강수 원주시장, 車부품 업체 ‘케이에이씨’ 방문…애로사항 청취

원강수 원주시장이 원주지역 대표 자동차 부품 제조업체인 주식회사 케이에이씨를 방문, 애로사항을 들었다.

원주시는 원 시장이 전날 케이에이씨를 찾아 하영봉 대표이사 등 임직원들과 간담회를 가졌다고 23일 밝혔다.

원강수 원주시장이 주식회사 케이에이씨를 찾아 현장 목소리를 청취했다. 원주시 제공

이번 방문은 지역 산업 현장을 직접 찾아 기업과의 소통을 강화하기 위해 마련됐다.

원 시장은 이날 케이에이씨의 생산시설을 직접 둘러보며 제품의 제조 과정과 품질관리 현황을 꼼꼼히 살폈다. 또 임직원들과 간담회에서 현장 애로사항을 적극적으로 청취했다.

케이에이씨는 원주를 대표하는 자동차부품 제조 기업이다. 알루미늄 다이캐스팅 제품을 전문적으로 생산하고 있다. 다이캐스팅은 금속을 녹여 고압으로 금형(틀) 안에 빠르게 주입해 제품을 만드는 주조(주물)방식이다. 주로 알루미늄, 아연, 마그네슘 등의 금속을 녹여 자동차 부품, 전자제품 케이스, 기계 부품 등을 만드는 데 사용된다.

해당 기업은 최근 고령화 등으로 인해 이동 약자가 꾸준히 증가하는 추세에 발맞춰 제2의 도약을 위해 의료용 스쿠터 제작 사업에 진출했다. 이를 통해 케이에이씨는 편리성, 안전성, 효율성을 강조한 인간 중심의 모빌리티 사업에 집중할 계획이다.

원 시장은 “이번 방문을 통해 기업들이 겪고 있는 현실적인 어려움을 직접 듣고, 개선 방안을 함께 고민하겠다”며 “앞으로도 원주시는 지역 산업의 발전과 경제 활성화를 위해 기업 현장의 애로사항 해결에 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

