원주시, 추석 연휴 종합대책상황반 운영…"재난대비∙의료공백 최소화"

입력 : 2025-09-23 09:16:30 수정 : 2025-09-23 09:16:29
원주=배상철 기자 bsc@segye.com

원주시는 추석 연휴 시민들이 풍성하고 안전한 명절을 보낼 수 있도록 10월 3일부터 9일까지 7일간 종합대책상황반과 분야별 현장근무반을 운영한다고 23일 밝혔다. 

 

특히 재난과 안전사고 발생, 물가 안정, 체불임금 청산 및 보호대책 등 21가지 대책을 중점적으로 추진한다. 종합대책상황반을 포함한 13개 반, 총 238명(1일 34명) 비상근무자가 시민 불편을 해소할 계획이다.

 

원주시청 전경. 원주시 제공

추석 연휴 기간 각종 사건·사고에 대비해 재난취약시설과 교통안전시설 점검을 실시하고 아프리카돼지열병(ASF)·조류인플루엔자(AI)·구제역 관리 강화, 환경오염 예방대책 마련 등도 병행한다.

 

또 명절 물가안정 대책반을 운영하고 중점관리 21개 품목에 대한 가격 동향을 관리해 관련 정보를 제공할 방침이다.

 

시민 불편을 최소화하기 위해 생활민원 현장근무반도 운영한다. 불편 민원 처리, 상수도 긴급 누수 수선, 생활폐기물 적기 수거, 도로 보수 등의 민원이 발생하는 즉시 처리하고 안정적인 가스 공급을 위해 액화석유가스(LPG) 판매점 등의 정상 영업을 유도할 계획이다.

 

아울러 의료 공백을 최소화하기 위해 연휴 기간 24시간 응급의료기관 4곳을 운영하고 문 여는 병·의원 및 약국을 지정해 보건소 홈페이지에 게시할 예정이다.

 

원강수 원주시장은 “시민들이 안전한 추석 연휴를 보낼 수 있도록 재해와 재난에 철저히 대비하고 의료 공백을 최소화하겠다”며 “시민들이 풍요로운 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.


원주=배상철 기자 bsc@segye.com 기자페이지 바로가기

