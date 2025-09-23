백악관 “미국 합작법인이 틱톡 미국 내 서비스 맡을 것…행정명령 곧 서명”

중국 동영상 플랫폼 틱톡의 미국 사업을 미국인 투자자 및 이사진이 다수를 차지하는 새로운 합작 법인이 맡게 된다고 백악관이 밝혔다. 중국의 개인 정보 탈취 위험에 대한 최근 몇 년간의 문제 제기로 미국 내에서 퇴출될 뻔한 틱톡 서비스가 미국 법인 설립으로 일단락될 전망이다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 22일(현지시간) 브리핑에서 틱톡의 미국 사업권 매각 합의와 관련해 “트럼프 대통령은 이번 주 후반 공식 합의에 서명할 예정”이라며 이같이 밝혔다. 합의 사항에 따르면 틱톡의 새 합작법인이 출범하면 미국 정부와의 협력 하에 미국 투자자들이 다수 지분을 보유하게 되며 국가 안보 및 사이버보안 분야에서 자격을 갖춘 이사회의 통제를 받게 된다.

새 합작법인의 보안 업무는 미국 소프트웨어 기업 오라클이 맡을 예정이다. 레빗 대변인은 “오라클은 틱톡 플랫폼에서의 미국 사용자 데이터와 관련된 안전성과 보안을 독립적으로 감시할 것”이라며 “미국인들의 데이터는 중국의 접근 없이 오라클이 미국 내에서 운영하는 서버들에 저장될 것”이라고 밝혔다. 그는 틱톡의 콘텐츠 추천 알고리즘과 관련해 “알고리즘은 미국 내에서 학습•재학습돼 운영될 것”이라며 “(중국이 소유한) 바이트댄스의 통제 밖에 있게 된다”고 설명했다. 레빗 대변인은 이어 “틱톡을 사용하는 기업들은 향후 4년간 미국에서 최대 1780억 달러(약 248조원)의 경제 활동 효과를 창출할 것으로 기대한다”고 말했다.

앞서 백악관 고위 관계자는 콘퍼런스 콜을 통해 알고리즘 문제와 관련 “미국 법뿐 아니라 중국 국내법의 요건을 충족시키는 타협안을 마련해야 했다”면서 “매우 어려운 협상 지점이었다”고 설명했다. 그러면서 “콘텐츠 추천 알고리즘의 복사본을 새 미국 합작법인으로 가져와서 보안업체가 그것을 철저히 점검하고 미국 사용자 데이터를 기반으로 재학습되게 할 것”이라고 덧붙였다.

미국인 사용자를 1억여명 확보한 틱톡은 모회사가 중국 바이트댄스라는 점에서 중국의 개인정보 탈취나 해킹에 이용될 수 있다는 우려가 제기돼왔다. 트럼프 대통령 1기에 이 문제가 가장 먼저 지적됐고, 조 바이든 행정부였던 지난해 미 의회는 틱톡의 미국 내 사업권을 미국 기업에 매각하지 않으면 미국 내 틱톡 서비스를 금지하는 이른바 ‘틱톡 금지법’을 지난해 제정했다.

트럼프 행정부는 미국인들이 틱톡을 계속 이용할 수 있게 하겠다며 이 법의 시행을 유예하고 틱톡 대주주 지분을 미국 기업이 인수하는 방안을 놓고 중국과 협상해왔고 최근 양국이 큰 틀의 합의에 도달했다고 밝힌 바 있다. 트럼프 대통령은 이번 주 후반 틱톡 합의 내용이 적법하다는 내용의 행정명령에 서명할 예정이다. 행정명령 서명일로부터 120일 뒤에 틱톡 관련 거래가 마무리될 것으로 보인다고 이 관계자는 전망했다.

