보아, 서울대 출신 친오빠 뉴스 등장에 “진짜 갔네 이 인간” 무슨 일?

사진=세계일보 자료시진, 보아 SNS

가수 보아가 큰오빠 권순훤의 뉴스 보도 등장 소식을 알렸다.

보아는 지난 22일 자신의 인스타그램을 통해 “진짜 갔네 이 인간”이라는 글과 함께 오빠 권순훤이 뉴스에 등장한 모습을 캡처해 게재했다.

캡처한 사진에는 ‘권순헌 서울 자양동’이라는 짧은 소개와 함께 “너무 즐거웠고요, 날씨도 도와줘서 서울에서 멀리 내려온 보람이 있는 것 같습니다”라고 적혀 있다.

이에 보아는 권순 “훤”이라고요라고 정정하기도 했다. 보아의 큰오빠 권순훤은 부산에서 열린 세계 최초의 자전거 투어 '2025 세븐브릿지 투어'에 참가했다.

그는 한 뉴스 채널과 인터뷰에서 자전거를 타고 참가했다고 밝히며 “광안대교 등 너무 좋은 코스를 달린다고 해서 나왔다. 너무 즐거웠다. 서울에서 멀리 내려온 보람이 있다”고 소감을 전하기도 했다.

네티즌들은 “오빠 자랑 현실 남매처럼 하네” “이 인간이라고 말하는게 너무 웃긴다” “찐 현실 남매다” 등 다양한 반응을 보였다.

한편 보아의 큰오빠 권순훤은 서울대학교 피아노학과 출신으로 현재 피아니스트로 활동 중이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지