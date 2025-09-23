“故 노무현 前 대통령이 미안해 하던 美軍 이전”…정장선의 ‘평택 성장기’ [오상도의 경기유랑]

무더위가 기승을 부리던 지난달 19일 오후. 정장선 경기 평택시장의 집무실은 한증막을 연상시켰다. 폭염이 불러온 바깥 열기가 수은주를 섭씨 35도 넘게 끌어올렸지만 정 시장의 집무실은 에어컨이 아예 가동되지 않았다. “원래 에어컨 바람을 싫어한다”는 설명에도 선풍기 바람에 의지하던 모습이 한동안 뇌리를 떠나지 않았다.

이날 대화의 주제는 중앙아시아 방문이었다. 옛 평택읍 통복리에서 6·25전쟁 참전용사의 아들로 태어난 정 시장은 유난히 ‘조국’, ‘독립’을 강조했다.

그가 이끄는 평택시 방문단은 전략적 요충지인 중앙아시아와 연계해 평택의 도시 외교와 경제·문화적 역량을 강화한다는 목표를 내세웠지만 방점은 독립유공자 후손들과의 만남에 찍혀 있었다. 귀국한 고려인들이 집단거주지를 형성한 평택은 고려인의 정체성과 소속감을 강화해 건강한 다문화 도시로 나아가야 한다는 과제도 떠안고 있었다.

“최재형·이동휘 선생을 비롯한 독립운동가 후손들과 간담회에서 선열들의 숭고한 뜻을 기리려고 합니다. 카자흐스탄·키르기스스탄 독립유공자후손회 등 고려인 사회와 만나 민족의 뿌리와 정체성을 기억하고 유지하기 위해 노력할 겁니다.”

정 시장 일행은 지난달 24일부터 5박7일 일정으로 중앙아시아를 공식 방문해 현지 고려인 사회와 교류하며 키르기스스탄 오쉬시와 카자흐스탄 알마티주 및 코나예브시와 우호 협력 방안을 논의했다.

◆ 중앙아시아 고려인들, 尹정부에 불만…“치열하게 살아”

정 시장을 다시 만난 건 이달 8일이었다. “오늘 한 시간을 비워놨다”며 반갑게 맞이한 그는 중앙아시아 방문 일정이 바빠 기대했던 만큼 오랜 시간 독립유공자 후손들과 만나진 못했다며 아쉬워했다. 하지만 성과도 있었다. 윤석열 정부 당시 홍범도 흉상 철거 논란으로 빚어진 고려인 사회의 불만을 정 시장을 통해 접할 수 있었다. 탄핵당한 정부의 일부 외교관들이 매년 이어오던 고려인 행사를 소홀히 다루면서 이 같은 갈등을 부채질했다는 소식도 들었다.

정 시장은 독립유공자후손회 간담회 자리에서 나온 애로사항들을 국가보훈부에 전달할 예정이다. 그는 “중앙아시아에 사는 고려인들이 민족의 정체성을 지켜내고 뿌리를 기억하기 위해 치열하게 살아가고 있었다”고 말했다.

대화의 주제는 ‘평택시’로 돌아왔다.

“대한민국 안보의 한 축을 담당하는 평택은 여전히 반도체 산업을 견인하며 수소산업과 자동차 핵심부품 연구까지 책임지고 있습니다. 핵심 전략산업을 꽃 피우고, 주민이 살기 좋은 도시로 만드는 게 목표입니다.”

재선 시장인 그는 평택과 남다른 인연을 맺고 있다. 평택 토박이로 중학교 때 상경해 대학을 마치고 정당 사무직 요원으로 정치권에 입문했다. 이어 청와대 최연소 정무과장, 경기도의원, 국회의원(3선)을 거쳐 2018년 이후 평택의 살림을 책임지고 있다.

정 시장은 “인구 65만의 평택을 무조건 인구 100만 대도시로 키우기보다 미국 시애틀이나 보스턴처럼 이름만 대면 알 수 있는 ‘강소도시’로 만드는 게 목표”라고 했다. 대한민국 하면 서울, 부산뿐 아니라 평택이 튀어나올 수 있게 만들겠다는 것이다.

그는 ‘미군 이전에 따른 평택지원특별법’(2004년)을 발의한 주인공이다. 지역의 거센 반발에도 미군 이전을 미래성장을 위한 ‘기회’로 삼았다. 덕분에 가장 큰 해외미군부대인 ‘캠프 험프리스’와 공군작전사령부, 해군 2함대를 품은 군사도시이자 세계 최대 규모 반도체 산업단지인 삼성전자 평택캠퍼스, 고덕국제신도시, 브레인시티, 평택항 수소 기지 등을 지닌 거대 복합도시로 성장할 수 있었다.

“고(故) 노무현 전 대통령께서 후보 시절 비서실 차장으로 함께 전국을 순회했습니다. 당시 비서실장이던 신계륜 전 의원의 추천으로 이종걸·송영길 전 의원과 함께 세 명이 교대로 수행했죠. 그때 노 전 대통령과 대화할 시간이 많았습니다. 예전에는 장관과 국회의원으로 서먹한 관계였는데 이런저런 얘기를 하고 농담도 하면서, 화장실도 같이 다닐 만큼 가까워졌죠.”

미군의 평택 이전이 결정됐을 때 노 전 대통령은 “시민들에게 미안하다”며 비서실장을 통해 교부금 100억원을 내려보냈다. 정 시장은 “(이 돈으로) 노인복지회관을 지어 시민께 돌려드렸다”고 회고했다.

◆ 평택지원특별법 연장은?…“평택 포함 국가 발전에 기여”

내년 일몰되는 평택지원특별법은 산고를 겪고 태어났다. 한시적으로 수도권규제를 풀어 평택에 19조원 가까운 재정 지원과 다양한 산업시설 유치를 끌어냈다. 정 시장은 “특별법의 의미를 누구보다 잘 알기에 카이스트 평택캠퍼스, 고덕신도시 국제학교 유치 등으로 이어졌다”며 “포승∼평택 간 철도·KTX 안중역 설치, 신안산선 연결 등도 마찬가지”라고 강조했다.

내년 6월이면 재선 임기를 마치는 정 시장은 평택지원특별법 연장 가능성에 대해선 말을 아꼈다. 3선 도전 역시 아직 선언하지 않았다. “다른 지자체들에서 왜 평택만 해주느냐는 반발도 있고, 정부 입장에서도 미군 이전이 이미 종료됐는데 굳이 또 해야 하느냐는 의견도 있어요. 불모 지역이 이제 산업의 중심 역할을 하고 큰 역할을 맡은 된 건 법을 통한 지원 덕분이기도 하지만 우리가 계속 요구를 한 때문이죠. 특별법은 평택에만 특혜를 준 것이 아니라 국가 발전에도 크게 기여했습니다.”

올해는 과거 평택군, 송탄시, 평택시의 3개 시·군이 통합된 지 30년째 되는 해다. 정 시장은 “지금 평택은 혼인·출산율, 지역내총생산(GRDP) 등이 수위를 다투는 도시”라며 “반도체·인공지능(AI)·수소·자동차를 비롯해 인재양성은 시가 추구하는 미래 먹거리”라고 설명했다. 원정리 수소생산단지에 이은 수소항만 조성, 수소모빌리티특구 추진 등은 어느 정도 궤도에 올랐다. ‘수소 1번지’라는 도시 타이틀도 얻었다.

이달 3일 열린 ‘PATH 2025’에선 AI를 기반으로 한 미래도시로의 힘찬 도약을 선언했다. 행정 효율화, 스마트 교통, 안전 관리, 복지 서비스까지 시민 생활 전반에 AI를 적용하겠다는 비전도 제시했다. 평택이 가진 반도체 역량과 AI 기술을 연계하는 데 무게를 뒀다.

평택은 기후변화 대응에도 앞장섰다. 800만 그루의 나무를 심고 도심 공원을 조성해 미세먼지를 절반가량 줄였다. “어린 시절 살던 평택의 하늘은 늘 푸르렀는데, 언제부터인가 뿌연 먼지만 보이더군요. 발전소·공장·선박·트럭들이 뿜어내는 미세먼지를 어떻게 줄일지 고민하고 인근 도시들과 협의체를 만들었어요. 평택항을 미세먼지 관리항으로 지정했고, 나무도 대규모로 심었죠.”

그는 지금도 기업들의 투자유치 가이드를 직접 맡는 것으로 유명하다. 때때로 하루 8시간씩 직접 발로 뛴다. 지난 7월에는 반도체 장비기업인 미 엑셀리스 테크놀로지의 한국 법인을 방문해 400억원 규모의 추가 투자 방안을 논의하기도 했다.

정 시장은 지난 18일 올해 5회차를 맞은 ‘2025 평택 국제 평화 포럼’에도 모습을 내비쳤다. ‘변화하는 국제질서에 따른 한미동맹의 미래’를 주제로 열린 포럼은 최근 급변하는 국제 환경 속에서 한미동맹의 전략적 가치를 재조명하고 동북아와 국제사회 평화 구축을 위한 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 포럼에는 전 주한 미군 사령관 등 한미 외교·안보 전문가 등이 대거 참석했다.

◆ “정치는 어렵고 힘든 과정…평택은 지속가능한 도시”

정 시장은 민주당 사무총장 임명 이듬해인 2012년 당시 김진표·남경필·홍정욱 의원 등과 국회 선진화법 제정에 관여한 ‘소장파’로 이름을 알렸다. 지금은 없어진 당 사무총장은 원내대표와 당 대표 사이의 직급 정도로 볼 수 있다.

그는 “앞으로 어떤 일이 일어날지 알 수 없는 게 우리 정치이고 그만큼 예측하기 어렵고 힘든 과정”이라며 “내가 정치인으로서 어떤 역할을 했느냐, 이런 (물음에) 분명히 답할 자신이 있어야 한다”고 말했다. 그러면서 “갈수록 어렵다. 정치적 성공이라는 게 답하기도 어려운 문제이다. (의원으로서) 5선, 6선 ‘선수’나 (시장으로서) 재선, 3선이 자랑은 아니며 무조건 존경스러운 것도 아니다”라고 덧붙였다.

이런 정 시장은 “평택의 여러 과제를 풀어 ‘성장’을 넘어 ‘지속가능한’ 도시로 나아가기 위해 최선을 다하겠다”고 약속했다.

