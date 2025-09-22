방시혁, 2번째 경찰 조사 12시간 만에 끝나…묵묵부답

사기적 부정 거래 혐의를 받는 방시혁 하이브 이사회 의장의 두 번째 경찰 소환 조사가 12시간여 만에 끝났다.

방 의장은 22일 오후 10시34분쯤 조사를 마치고 서울경찰청 금융범죄수사대 청사를 나왔다.

방시혁 하이브 이사회 의장. 남정탁 기자

방 의장은 “어떤 내용의 소명을 했느냐”, “투자자 기망 행위를 인정하느냐” 등 기자들 질문에 답하지 않고 차량에 탑승해 귀가했다.

앞서 방 의장은 이날 오전 10시 경찰에 비공개로 출석했다. 지난 15일 첫 조사 당시엔 경찰에 출석하며 “심려를 끼쳐 드려 송구하다”며 “조사에 성실히 임하겠다”는 원론적인 입장을 밝혔다.

방 의장은 하이브 상장 전인 2019년 기존 투자자들에게 상장 계획이 없다고 속인 뒤, 하이브 임원들이 설립한 사모펀드(PEF)에 지분을 팔게 한 혐의 등을 받는다. 방 의장은 상장 이후 사모펀드가 주식을 매각해 얻은 차익의 30%인 약 2000억원을 챙긴 것으로 전해졌다. 방 의장 측은 상장 당시 법률과 규정을 준수했다는 입장이다.

