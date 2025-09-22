카드론 잔액 석달 연속 줄었다…가계대출 규제 영향

카드사의 중·장기 대출 상품인 카드론 잔액이 지난 3개월 연속 감소한 것으로 나타났다.

22일 여신금융협회에 따르면 9개 카드사(롯데·BC·삼성·신한·우리·하나·현대·KB국민·NH농협카드)의 8월말 카드론 잔액은 42조4483억원으로 전월말(42조4878억원) 보다 395억원(0.09%) 줄었다. 정부의 6·27 대책 이후 석달 연속 감소세를 나타낸 거다.

정부의 6·27 규제에서 카드론은 신용대출로 묶여 대출 규제에 포함됐다. 카드론은 또 7월부터 시행된 3단계 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 규제에도 포함됐다.

현금서비스 잔액도 6조2415억원으로 전월(6조2658억원) 대비 243억원 감소했다.

다만 결제성 리볼빙 이월 잔액은 6조7872억원에서 6조7958억원으로 소폭 늘었다. 카드론을 갚지 못해 카드론을 빌린 카드사에 다시 대출받는 대환대출 잔액도 1조5811억원으로 전월(1조5282억원)보다 529억원 늘었다.

