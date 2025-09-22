오송 참사 유족들 "추모 조형물이 혐오시설이냐" 도 의장에 항의

오송 지하차도 참사 유족들이 22일 추모 조형물 예산이 삭감된 것과 관련해 이양섭 충북도의장에게 항의했으나 별다른 소득을 얻지 못했다.



최은경 오송참사유가족협의회 공동대표 등 유족 5명과 오송참사시민대책위원회 관계자 2명은 이날 도의장실에서 이 의장과 이태훈 건설소방위원장을 만나 예산 삭감 경위를 따져 물었다.

오송 참사 유가족들이 22일 충북도의회 의장실에서 이양섭 충북도의장, 이태훈 건설환경소방위원장과 간담회를 갖고 희생자 추모조형물 예산 복구를 요청하고 있다 . 연합뉴스

이 자리에서 먼저 이 의장은 "(의원들간) 공감대가 충분치 않았고, 도민들 의견을 더 들어보는 게 어떻겠느냐"는 취지였다며 예산 삭감 배경을 설명했다.



이에 최 공동대표는 "저희는 충북도와 2년간 추모비 장소에 대해 계속 이야기를 나눴다"며 "이 과정을 몰랐다는 것은 의회 잘못이다. 의회는 유족들의 얘기를 들어보려고는 했나"라고 목소리를 높였다.



이어 "도민들의 의견을 들어봐야 한다고 했는데, 도청의 나무를 뽑아 잔디광장을 만들 때는 도민하고 상의했냐"며 "왜 추모 조형물에 대한 공론화 과정이 충분치 않았다고 얘기하는지 모르겠다"고 지적했다.



그는 "의회에서 추모 조형물을 혐오시설로 판단하는 것으로 밖에 생각이 안 된다"며 "제천 화재참사 피해자 지원 조례도 '다른 참사도 해줘야 하지 않느냐'며 부결했는데, 이번에도 같은 이유로 반대한 것 같다"고도 했다.



최 공동대표는 "오송참사는 도가 매뉴얼을 지키지 않아 발생한 인재"라며 "추모 조형물은 잘못을 인정하고 다시는 같은 일이 되풀이되지 않도록 경각심을 일깨우려는 것"이라고 강조했다.



이 위원장은 "집행부와 유족이 합의하면 무조건 통과시켜야 하느냐"고 반문했지만, 부결 이유를 명쾌히 설명하지는 못했다.



이 의장 역시 "의원들의 동의가 필요한데 공감대와 공론화 과정이 부족했다"며 같은 입장을 되풀이했다.



이에 오송참사시민대책위원회 관계자는 "상임위가 의지가 있으면 소속 의원들을 설득하면 됐다. 결국 의지가 없었던 것이 아니냐"고 비판하고서 "3차 추가경정예산안이 올라오면 유족들의 의견을 수렴해줬으면 좋겠다"고 요구했다.



최 공동대표도 "의회가 유족들을 만나 충분히 얘기를 들어봐야 한다"며 "의원들 사이에서 공감대가 마련될 수 있도록 의장이 앞으로 자리를 마련해달라"고 했다.



이 의장은 "의원들의 동의가 있어야 하기 때문에 확답은 못 드리지만 지금부터라도 의회가 유족들과 대화를 가지는 시간을 갖겠다"고 말했다.



앞서 도의회 건소위와 예결특위는 조형물 설치 필요성은 공감하지만, 장소·형태 등을 둘러싼 공론화가 필요하다는 취지로 도가 제2회 추가경정 예산안에 반영한 오송참사 추모 조형물 설치비 5천만원을 전액 삭감했다.

