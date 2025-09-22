계명문화대학, ‘창업 마케팅 커스텀 프로그램’ 개최

계명문화대학교는 창업지원단이 창업교육 혁신 선도대학(SCOUT) 사업의 일환으로 최근 ‘창업 마케팅 커스텀 프로그램’을 개최해 성황리에 끝났다고 22이 밝혔다.

이번 프로그램은 총 20여명의 재학생이 참가해 창업 마케팅 기초부터 실전 전략 수립까지 체계적인 교육을 받았다.

‘창업 마케팅 커스텀 프로그램’을 마친 뒤 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다. 계명문화대학교 제공

교육 과정은 △창업 마케팅 기초 이론 △온라인 마케팅 채널 분석 △타깃 고객 설정 및 페르소나 구축 △소셜미디어 마케팅 전략 △창업 아이템별 맞춤 마케팅 기획서 작성 등이다.

학생들이 직접 자신만의 마케팅 전략을 수립해보는 실습을 통해 이론과 실무를 병행하는 교육 효과를 거뒀다는 평가를 받았다.

창업지원단은 이번 성과를 바탕으로 하반기에도 다양한 창업 관련 교육을 기획하고 있으며, 참가 학생들을 대상으로 후속 멘토링 프로그램도 추진한다. 또한 우수 마케팅 기획서 발표와 시상식을 별도로 마련해 학생들의 성과를 격려했다.

김상미 창업지원단장은 “창업 성공의 핵심은 좋은 아이디어를 고객에게 효과적으로 전달하는 마케팅에 있는 만큼 앞으로도 실무 중심의 창업 교육 프로그램을 지속적으로 확대하겠다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지