제19회 달서하프마라톤, 1만명 달린다…가을 달성습지 누비는 축제

대구 달서구는 28일 성서산업단지 호림강나루공원 일원에서 ‘제19회 달서하프마라톤’을 개최한다고 22일 밝혔다.

올해는 하프 2935명, 10km 4558명, 5km 2914명 등 총 1만407명이 신청해 역대 최다 규모를 기록했다.

제19회 달서하프마라톤 홍보 포스터. 대구 달서구 제공

대회는 하프·10km·5km 3개 종목으로 열린다. 식전행사는 오전 7시30분부터 시작하고 개회식은 오전 8시에 진행된다. 출발은 하프 8시30분, 10km 8시45분, 5km 9시 순으로 열린다.

코스는 금호강과 달성습지 등 강변 경관을 따라 설계됐다. 하프는 강창교~태경산업 루프 구간을 두 바퀴 달리고, 10km는 강창교 반환 코스로 운영된다. 5km는 대명유수지~달성습지 구간으로 결승 지점을 달성습지 제방 측으로 옮겨 혼잡을 줄였다.

시상은 하프(청년부·장년Ⅰ부·장년Ⅱ부·여자부), 10km(청년부·장년부·여자부)로 나눠 진행하며, 1~5위는 트로피와 상금, 6~10위는 상금을 수여한다. 5km는 기록 경쟁 없는 건강달리기로 운영한다. 하프와 10km 합계 접수 상위 10개 팀에는 단체상도 주어진다.

대회 당일에는 오전 7시부터 정오까지 강창교, 강변도로, 호림네거리, 월성교 등 주요 구간에서 교통 통제가 시행된다. 또 참가자 편의를 위해 셔틀버스를 전년보다 2대 늘려 총 8대를 배치했다. 지하철 1호선 대곡역과 2호선 계명대역에서 각각 4대씩 운행하며, 오전 6시~8시 10분, 대회 종료 후 11시~12시 30분까지 이용할 수 있다.

이태훈 달서구청장은 “역대 최다 1만여 명이 안전하고 쾌적하게 달릴 수 있도록 빈틈없이 준비하겠다”고 말했다.

