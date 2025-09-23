장인화 회장 “미래 읽고 변화 주도”

장인화(사진) 포스코그룹 회장이 22일 그룹 경영진에게 “기존 성공 방식에 갇히지 말고 기술이 초일류 기업 포스코그룹의 미래를 여는 열쇠가 될 수 있도록 위기감을 가져야 한다”고 강조했다.



장 회장은 23일까지 이틀간 포스코 송도 글로벌R&D센터서 열리는 ‘2025 포스코포럼’에서 “한발 앞서 미래를 읽고 산업 변화를 주도해 지속가능한 성장을 만들어가겠다”며 이같이 말했다. 올해로 7회째를 맞는 포스코포럼은 그룹사 전 임원이 참석해 그룹 사업의 대내외 환경을 진단하고 그룹 성장과 혁신 방안을 논의하는 자리다. 이번 포럼은 ‘대전환 시대, 무엇이 미래를 만드는가’를 주제로 열렸다.



장 회장은 사업장 안전 문제와 관련해 “안전진단 내용들을 겸허히 받아들이고 그룹 구성원들이 안전한 일터에서 창의적으로 성과를 창출할 수 있도록 위험을 근본적으로 제거해 나갈 것”이라며 “국내 제조·건설 현장에 K세이프티(안전) 모범사례를 만들고 확산하는 책임을 다할 것”이라고 했다.



이날 기조강연에선 앤드루 맥아피 MIT 경영대학원 교수가 기술 혁명에 따른 사회·경제·산업의 변천사를 짚어보고 AI·로봇 등 최신 기술 혁신 과도기 속 기업들의 성장 전략을 제안했다.



포스코그룹은 그룹 성장 전반을 다루는 포스코포럼과 함께 장 회장이 직접 주재하는 그룹기술전략회의, 포스코그룹 테크포럼 등을 통해 지속가능성장을 이끄는 기술 개발을 장려하고 있다.

