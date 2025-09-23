10월 수도권 입주물량 79% ‘뚝’

다음 달 수도권 아파트 입주 물량이 10년5개월 만에 최소치로 줄어든다. 특히 서울은 46가구에 불과하다. 22일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 10월 전국 아파트 입주 물량은 총 1만232가구로 집계됐다. 전체적으로는 9월(1만916가구)과 비슷한 수준이다. 하지만 수도권 입주물량은 1128가구로 9월(5395가구) 대비 79% 줄어 2015년 5월(1104가구) 이후 가장 적은 수준을 기록할 전망이다.

서울 도심 아파트 밀집 지역 전경. 뉴시스

서울(46가구), 경기(742가구), 인천(340가구) 모두 입주 물량이 줄어든다. 특히 경기 지역에서 신규 택지지구 입주가 줄며 수도권 전체 입주 물량 감소를 주도한 것으로 보인다.



수도권에 입주하는 단지는 4곳에 그친다. 서울은 영등포구 신길동 대방역여의도더로드캐슬(46가구)이 입주를 시작한다. 경기는 의왕시 고천동 의왕고천지구대방디에트르센트럴B1블록(492가구)과 남양주시 화도읍 빌리브센트하이(250가구)가 입주를 앞두고 있다. 인천은 계양구 작전동 인천작전에피트(340가구)가 입주할 예정이다.



비수도권 입주 물량은 9104가구로 9월(5521가구)보다 65% 늘어난다. 특히 경북(3672가구)과 강원(2368가구)에서 1000가구 이상 대단지 입주가 시작된다. 부산(886가구)·대구(781가구)·충남(584가구)·전북(569가구)·전남(244가구) 등에서도 입주가 진행된다.



한편 한국토지주택공사(LH)는 무주택 청년과 신혼부부 등을 위한 매입임대주택 2643가구를 추가로 공급한다. 매입임대는 도심 내 교통 접근성이 높은 신축·기존 주택을 LH가 사들여 저렴하게 임대하는 제도다.



이번 공급 물량은 청년 대상 1232가구와 신혼·신생아 대상 1411가구로, 청약 접수는 24일까지 진행된다. 청년 매입임대주택은 19∼39세 청년·대학생·취업준비생 등이, 신혼·신생아 매입임대주택은 결혼 7년 이내인 신혼부부(예비부부 포함)와 신생아 가구가 대상이다.

