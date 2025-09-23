에릭슨 “韓, 5G 단독모드 신속 전환… 6G 주도권 기반 마련해야”

글로벌 통신장비 기업 에릭슨이 한국의 정보통신기술(ICT) 산업 발전을 위해 5세대 이동통신(5G) 단독모드(SA) 기술 전환을 위한 전략적 투자가 시급하다고 강조했다. 에릭슨은 22일 서울 용산구 케이브하우스에서 열린 ‘에릭슨 이노베이션 데이 2025’를 열고 “5G SA 도입은 국가 ICT 산업의 결정적 전환점”이라고 밝혔다. 5G SA는 기지국과 코어망을 5G 단독으로 사용하는 기술이다. 인공지능(AI)과 자율주행, 확장현실(XR) 등 차세대 서비스에서 필요한 초저지연 등 기능을 갖췄다. 현재는 KT만 5G SA 전국 상용망을 구축했다. SK텔레콤과 LG유플러스는 5G 비단독모드(NSA) 방식으로 망을 운영하고 있다. NSA는 LTE 코어망을 병행해 ‘초저지연’과 네트워크 슬라이싱 등 5G 핵심 기능을 구현하는 데 한계가 있다.

미샤 돌러 에릭슨 신기술 담당 부사장이 차세대 기술 포트폴리오를 소개하고 있다. 에릭슨 코리아 제공

에릭슨은 2030년 6G 상용화를 목표로 한 한국의 과제로 △SA 전환 지연 △설비투자비용(CAPEX) 축소 △저주파 대역 부족 △NSA 의존에 따른 진화 정체 △통신 사업자들의 AI 투자 편중 등을 지적했다.



시벨 톰바즈 에릭슨 코리아 최고경영자(CEO)는 통신 인프라 투자에 소극적인 통신 사업자에 대해 “네트워크 등 인프라가 뒷받침돼야 AI 대전환, 수익화도 가능해진다”며 “한국이 6G 주도권을 쥐기 위해선 5G SA를 신속하게 도입해야 한다”고 말했다.



미샤 돌러 에릭슨 본사 신기술 담당 부사장은 “전 세계 20% 인구가 AI 기반 스마트 글라스를 하루 10분 정도만 사용한다고 가정해도 글로벌 데이터 트래픽이 3배 늘어날 것”이라며 “네트워크와 서비스, 기반 투자가 맞물려야 차세대 디바이스, 애플리케이션(앱)이 기능할 수 있다”고 강조했다. 에릭슨은 최근 고도화한 사이버 위협에 대해 AI 기반 위협 탐지와 대응 기능에 하드웨어 ‘루트 오브 트러스트’, 내장형 EDR, 가입자식별번호(IMSI) 캐처 차단 기술 등을 통합한 ‘제로 트러스트’ 보안 체계를 제시했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지