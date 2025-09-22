최태원 “韓·日, EU급 경제공동체 가야”

최태원(사진) SK그룹 회장이 한국과 일본이 유럽연합(EU) 수준의 경제공동체를 형성해야 한다고 강조했다.



최 회장은 22일 보도된 일본 요미우리신문과의 인터뷰에서 “앞으로는 무역만으로 경제성장을 이루기 어려울 것”이라며 한일경제연대를 새로운 성장동력으로 제시했다.



한일경제연대는 침체된 한국 경제를 되살리기 위해 최 회장이 올해 초부터 제시한 방안이다. 한국과 일본의 국내총생산(GDP)을 합치면 약 6조달러에 이르는데 이는 미국(30조달러), EU(20조달러), 중국(19조달러)에 이어 세계 4위의 거대 시장이 형성된다는 이론이다.



최 회장은 “한국과 일본은 느슨한 연대가 아닌 완전한 경제통합이 이뤄져야 한다”고 재차 강조했다. 최근 정부가 참여를 검토 중인 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 수준이 아닌 ‘통합’ 모델을 구축해야 한다는 것이다.



CPTPP는 아시아·태평양 지역에서 공산품, 농산물을 포함한 모든 품목의 관세를 철폐하고 정부 조달, 지식재산권, 노동 규제, 금융 등 모든 비관세 장벽을 허물어 자유화하는 협정으로 높은 수준의 시장 개방을 요구한다. 한·일 양국은 이보다 한발 더 나아가야 한다는 게 최 회장의 주장이다. 그는 한일경제연대가 양국이 세계 무대에서 ‘룰 세터’(규범을 주도하는 세력)로 거듭나는 계기가 될 것이라고 확신했다. 미국발 보호무역주의로 인한 글로벌 공급망 재편, 통상질서 급변 속에서 양국이 더 큰 목소리를 내려면 경제만큼은 하나가 돼 움직여야 한다는 것이다.



최 회장은 “최근 일본에서도 한일경제연대에 동의하는 이들이 늘고 있다. 이제는 효과적인 연대를 논의할 때가 됐다”고 말했다.



최 회장은 한일경제연대 가능성이 가장 큰 분야로 인공지능(AI)과 반도체를 언급하며 SK그룹 차원에서 진행 중인 대일 경제협력을 소개했다. 최 회장은 “(일본 최대 통신사인) NTT와 ‘아이온 프로젝트’에서 반도체 기술 개발을 추진 중”이라고 말했다. 아이온 프로젝트는 NTT, SK텔레콤, 소니, 인텔 등이 참여하는 차세대 통신 네트워크 다국적 프로젝트로, 통신 데이터를 기존의 전기가 아닌 빛 형태로 전달해 지연 없이 빠르면서도 전력 소모를 줄이는 기술을 개발하는 것을 목표로 한다.

