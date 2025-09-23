“韓 기업가정신 지수, OECD 21개국 중 5위”

재계에서 새로운 미래 성장동력으로 ‘기업가정신’을 주목하는 가운데, 한국의 기업가정신 수준이 세계 5위라는 연구 결과가 나왔다.

한국경제인협회가 22일 서울 여의도 FKI타워 콘퍼런스센터에서 공개한 ‘글로벌 기업가정신 지수’(GEI)를 통해서다.

에르꼬 아우티오 런던임페리얼칼리지 교수가 22일 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 ‘지속가능한 미래 성장동력으로서의 기업가정신’ 세미나에 참석해 기조강연을 하고 있다. 이번 세미나는 한경협이 세계은행과 협력해 ‘글로벌 기업가정신 지수(GEI)’를 처음으로 개발한 데 따른 후속 행사이자 양 기관의 협력을 한층 강화하기 위한 차원에서 마련됐다. 한경협 제공

GEI는 한경협이 세계은행과 공동 개발한 지표로, 한 국가 내 기업가정신이 얼마나 잘 구축돼 있는지 보여준다. 경제협력개발기구(OECD) 회원 21개국을 대상으로 나라별 규제와 정부정책, 투자 규모, 노동시장 자유도, 연구개발(R&D) 지출 및 특허, 창업 흐름 등을 비교해 산출한다.

이규석 한국경제연구원 책임연구위원은 한국의 GEI가 107로 5위를 차지했다고 밝혔다. 미국이 109.2로 1위에 올랐고 스위스(108.6), 오스트리아(107.3), 캐나다(107.1)가 한국보다 GEI가 높은 것으로 집계됐다. 21개국의 GEI 평균은 104.6으로, 일본(13위)이 평균에 해당했다.

이 위원은 “한국은 정부정책(3위), 기술(2위) 등 투입 요인에서는 세계 최상위권”이라면서도 “규제(13위), 인력(20위), 투자(9위)가 병목으로 작용해 투입의 우수성이 성과로 이어지지 못하고 있다”고 지적했다. 그는 “한국이 글로벌 혁신역량을 확보하기 위해선 규제 혁신, 노동시장 유연화, 민간투자 활성화가 반드시 필요하다”고 강조했다.

한경협과 세계은행은 기존 기업가정신 관련 지수가 실제 기업활동을 종합적으로 반영하지 못하고 있다는 문제의식에서 GEI 개발에 나섰다. 현재 전 세계 대상 기업가정신 지수로는 글로벌기업가정신모니터(GEM)가 유일한데, 올해 GEM 순위에서 1∼5위는 아랍에미리트(UAE), 리투아니아, 대만, 인도, 한국 순이었다. 이 위원은 “실제 미국은 창업과 유니콘(기업 가치 10억달러 이상의 비상장 스타트업) 수에서 세계 1위를 기록했지만 GEM에선 16위에 머물렀다”고 설명했다.

한경협과 세계은행은 GEI를 글로벌 스탠더드 지표로 발전시키기 위해 협력을 강화할 계획이다. 에르꼬 아우티오 런던임페리얼칼리지 교수는 “한국은 과거 성공 공식을 미래 성장동력에 그대로 적용할 수 없다. 앞으로의 번영은 대기업·중소기업·스타트업이 상호보완적으로 연결된 ‘공생적 기업가정신’에서 만들어진다”며 GEI의 중요성을 강조했다.

