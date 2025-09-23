[이코노 브리핑] KB국민카드, 친환경차 고객 전용 카드 출시 외

KB국민카드, 친환경차 고객 전용 카드 출시

KB국민카드는 전기차충전 사업자인 ‘LG유플러스 볼트업’과 제휴해 친환경 차량(전기·수소차) 이용고객을 위한 ‘볼트업 KB EV카드’를 출시했다고 22일 밝혔다. 충전요금 할인과 다양한 생활 혜택을 담은 ‘볼트업 KB EV카드’는 전월 실적에 따라 전기차 충전 금액을 월 최대 2만원까지 할인하고 주차장과 세차장, 동영상재생서비스(OTT), KB페이 오픈마켓 등에서 5000원 할인을 적용한다. KB국민카드 관계자는 “볼트업 KB EV카드는 환경과 미래세대를 고려한 친환경 차량 이용자를 위해 충전요금과 주차, 세차, 자동차보험 등 실제 생활에서 체감할 수 있는 혜택을 담았다”고 말했다.

농협銀, 원금보장형 코스피200 ELD 선보여

NH농협은행은 ‘지수연동예금(ELD) 25-7호’를 출시한다고 22일 밝혔다. 이 상품은 코스피200지수를 기초자산으로 지수변동에 따라 수익률이 결정되는 만기 1년짜리 상품이다. 수익Ⅰ형은 만기지수가 최초 지수 대비 0~20% 상승, 수익Ⅱ형은 -10%~10%, 수익Ⅲ형은 0~25% 상승하는 조건으로 구성된다. 개인 연 1.5~5.0%, 법인 연 1.5~4.5% 수익을 제공한다. 모집 기간은 이달 30일까지다. 농협은행 관계자는 “금리인하 시기에 지수연동예금은 원금 보장 및 추가 수익을 기대할 수 있는 적합한 대안상품이 될 것”이라고 말했다.

카카오페이, 해외에서도 NFC 결제 가능해져

카카오페이가 알리페이플러스, 마스터카드와 협업해 해외 결제에 근거리 무선통신(NFC) 결제를 도입한다고 22일 밝혔다. 기존 모바일 해외 결제는 QR이나 바코드로만 가능했지만 앞으로는 NFC 결제가 보편화된 미국, 유럽, 오세아니아의 1억5000만 마스터카드 가맹점으로 결제 범위가 확대된다. NFC 해외 결제는 카카오페이 앱 최신 버전 또는 카카오톡 내 카카오페이 홈에서 오는 24일부터 순차적으로 사용할 수 있다. 현재 안드로이드 운영체제에서만 사용할 수 있지만 향후 애플의 iOS 운영체제에도 도입될 예정이다.

