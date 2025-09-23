파트라, ‘오가텍 워크스페이스 사우디아라비아 2025’ 참가

글로벌 의자 전문 기업 파트라(대표 한상국)가 지난 9월 16일부터 18일까지 사우디아라비아 리야드 프론트 전시컨벤션센터(RFECC)에서 열린 ‘오가텍 워크스페이스 사우디아라비아 2025(ORGATEC WORKSPACE Saudi Arabia)’에 참가했다.

‘오가텍 워크스페이스’는 독일의 세계적 가구 박람회 오가텍(ORGATEC)과 두바이에서 시작된 워크스페이스(WORKSPACE) 전시가 결합해 탄생한 행사로, 글로벌 가구 브랜드와 중동 지역 수요가 만나는 새로운 비즈니스 허브로 주목받고 있다. 올해 행사는 사무 가구 제조사, 유통사, 건축·인테리어 전문가 등 업계 관계자들이 대거 참석해 성황리에 마무리됐다.

파트라는 이번 전시에서 2025 iF디자인 어워드에서 수상한 신제품 ‘보나(VONA)’를 비롯해 세계 3대 디자인상을 석권한 ‘미카(MIKA)’, 미국 굿디자인 수상작 ‘라보(LAVO)’ 등 국제적으로 디자인을 인정받은 제품을 다수 선보였다. 전시 기간 동안 현지 및 인근 국가의 해외 바이어와의 상담을 통해 중동 시장 협력 기회를 확대하는 성과를 거뒀다.

파트라는 2025년 세계 주요 전시에 지속적으로 참가하며 글로벌 네트워크를 확장하고 있다. 지난해에 이어 북미 최대 사무가구 전시회 네오콘(NeoCon), 세계 최대 오피스 전시회 독일 오가텍(ORGATEC), 중국 국제가구박람회(CIFF) 등 대륙별 주요 행사에 잇달아 참가해 해외 바이어와 직접 소통하며 한국 의자의 디자인과 기술력을 알리고 있다.

한상욱 파트라 부사장은 “파트라 제품은 기능성과 디자인 뿐만 아니라 품질 안전과 사용자 경험까지 고려해 섬세하게 제작하는 것이 특징”이라며 “앞으로도 글로벌 전시를 통해 해외 고객과 접점을 확대하고 우수한 제품으로 더 넓은 세계에서 사랑받을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

