국과수, 순직 해경 스마트폰 포렌식…"잠금 해제 2주 예상"

국립과학수사연구원이 순직 해양경찰관 이재석(34) 경사의 스마트폰을 확보해 디지털 포렌식 작업에 나섰다.



22일 중부지방해양경찰청 등에 따르면 국과수는 최근 인천 영흥도 사고 지점 인근에서 발견된 스마트폰이 이 경사 소유인 것으로 보인다는 의견을 해경에 전달했다.



앞서 해경은 지난 14일 오후 3시께 사고 지점 인근을 수색하던 중 전원이 켜지지 않는 스마트폰 2대를 발견해 다음 날 국과수에 분석을 의뢰했다.



국과수는 전원 복구 작업을 벌인 뒤 이 중 1대가 이 경사 소유 스마트폰이라고 판단한 것으로 전해졌다. 해당 스마트폰의 바탕화면에 이 경사의 전화번호가 적혀 있었던 점 등을 판단 근거로 들었다.



국과수는 다만 스마트폰에 걸려 있는 패턴 잠금을 해제하는데 2주 이상 시간이 필요하다고 밝혔다.



앞서 검찰이 확보한 이 경사의 스마트워치에는 고립자 구조 출동 이후 파출소 당직 팀장과 다른 동료와의 통화 내용이 담긴 것으로 파악됐다.



검찰은 전날 이 경사의 당직팀 동료를 참고인 신분으로 불러 조사했고, 다른 동료들을 상대로도 조사를 이어갈 예정이다.

