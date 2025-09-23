단비에 강릉 ‘숨통’… 오봉저수지 60% 차올랐다

극심한 가뭄으로 사상 첫 단수사태까지 벌어졌던 강원 강릉시에 연이어 단비가 내리면서 큰 고비는 넘기게 됐다. 조만간 비 소식이 추가로 예보된 데다 도암댐 비상 방류가 시작돼 해갈은 시간문제다. 강원도는 기후위기에 따라 좀 더 빈번해질 극한호우·가뭄 등을 감안해 중장기적 관점에서 안정적인 물 관리 방안을 고심하고 있다.

22일 농촌용수종합정보시스템에 따르면 이날 오후 2시 기준 강릉 오봉저수지 저수율은 59.5%로 전날(52.8%)보다 6.7%포인트 상승했다. 평년(72.4%)의 82.1% 수준까지 수위가 올라왔다. 비 한 방울 오지 않는 극심한 가뭄 속에서 오봉저수지 저수율은 지난 12일 역대 최저치인 11.5%까지 떨어진 바 있다.

21일 강원 강릉시 주요 상수원인 오봉저수지에 물이 차오르고 있다. 연합뉴스

두 차례에 걸쳐 내린 비가 해갈에 도움이 됐다. 12일 처음 비가 내리기 시작한 이후 이날까지 열흘간 오봉저수지 인근 주요 지점 누적 강수량은 강릉 닭목재 285㎜, 도마 266.5㎜, 삽당령 243.5㎜, 왕산 238.5㎜ 등을 기록했다. 특히 지난 19일부터 이들 지역에 100㎜ 가까운 비가 내리면서 저수율 상승에 큰 도움을 줬다.

상류에 떨어진 빗물이 저수지로 유입되는 시간을 고려하면 오봉저수지 저수율은 조만간 60%를 돌파할 전망이다. 24∼25일 비 예보가 있고 수질 문제로 24년간 수문을 닫았던 평창 도암댐 비상 방류가 전날부터 시작된 만큼 돌아오는 주말이면 저수율이 평년 수준을 회복할 가능성이 크다. 도암댐 물 1만t은 남대천으로 흘러들어가 임시 취수장을 거쳐 홍제정수장으로 공급된다. 강릉시는 매일 시료를 채취해 검사를 실시하는 등 수질에 대한 시민들의 불안을 해소하기 위해서 엄격한 검사를 시행할 계획이다.

저수율이 상승세로 접어들자 행정안전부는 이날 오후 6시부로 가뭄 재난사태와 국가소방동원령, 가뭄 위기경보 단계를 해제했다. 강릉시는 아파트를 대상으로 시행한 제한급수를 해제했다. 저수조 용량 100t 이상을 보유한 강릉지역 아파트 113곳은 그간 오전과 오후 3시간씩 급수가 제한됐다. 다만 아직 가뭄이 해갈되지 않은 만큼 가구별 수도 계량기 75% 잠금 등 현재 시행하고 있는 절수 조치와 물 절약 캠페인은 당분간 계속 추진할 방침이다. 대형호텔 수영장 등도 운영을 시작한다. 1091개 객실을 갖춘 강릉지역 최대 규모 호텔인 세인트존스는 수영장과 사우나 운영을 재개한다고 홈페이지에 공지했다.

최악의 상황은 피하게 됐지만 중장기적 관점에서 대체 수원 확보 등 가뭄에 대한 대응은 과제로 남았다. 강원도는 다각도로 방법을 찾는다는 방침이다. 우선 국방부, 농어촌공사 등과 함께 오봉저수지 상류 일대에서 지하수 탐사를 시작하기로 했다. 확보된 지하수가 곧바로 저수지로 유입될 수 있도록 한다는 계획이다. 체계적인 대응 시스템 구축도 검토한다. 도 관계자는 “가뭄에 따른 중장기 대책 마련이 반드시 필요한 상황”이라며 “이번과 같은 극심한 가뭄이 반복되지 않도록 철저히 준비하겠다”고 말했다.

