DL이앤씨, 서초신동아 재건축 ‘아크로 드 서초’ 10월 분양

DL이앤씨는 서울 서초구 서초신동아 1·2차를 재건축한 ‘아크로 드 서초’를 10월 공급할 예정이라고 22일 밝혔다.

단지는 지하 4층∼지상 39층, 아파트 16개 동, 전용면적 59∼170㎡ 총 1161가구로 조성된다. 이중 전용 59㎡ 56가구가 일반분양으로 공급된다.

서울 서초구 서초동 ‘아크로 드 서초’ 투시도. DL이앤씨 제공

분양가 상한제가 적용되는 지역이라 청약에 많은 수요가 몰릴 것으로 전망된다. 입주는 2029년 1월 예정이다.

단지는 서울지하철 2호선과 신분당선 강남역까지 직선거리로 약 600m 거리에 있다. 2·3호선 교대역과 3호선 양재역도 가깝다. 강남대로와 테헤란로, 경부고속도로(서초IC) 등으로 접근이 쉽고, 서이초·서운중·대치동 학원가와 인접했다. 강남 신세계백화점과 이마트, 코스트코, 예술의 전당, 강남 세브란스병원, 가톨릭대 성모병원, 한전아트센터 등 다양한 편의시설도 인근에 있다.

단지에는 ‘아크로 가든 컬렉션’이 적용된다. 웰컴가든, 수경형 정원 워터오르간 램프가든, 티라운지 캐스케이드 램프가든 등 다양한 테마의 조경 공간이 단지 곳곳에 배치된다.

커뮤니티 시설 ‘클럽 아크로’에는 프라이빗 스크린 골프라운지와 스크린 골프룸, 실내수영장, 사우나, 피트니스, 필라테스룸 등이 마련된다. 아이들을 위한 실내 놀이터와 개인 독서실을 비롯해 주민 휴게 공간 ‘스카이 라운지’ 2곳도 설치된다.

또 층간소음을 줄여주는 ‘D-사일런트 플로어’와 층간소음 알림 시스템인 ‘D-사일런스 서비스’, 음식물쓰레기 자동이동설비(소용량 투입구), 편리한 주차를 돕는 ‘인공지능(AI) 주차유도 관제시스템’도 도입된다.

