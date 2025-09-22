에미레이트 항공, ‘월드 클래스 어워즈’ 6년 연속 수상

에미레이트 항공이 ‘2026 APEX 어워즈’에서 엔터테인먼트와 월드 클래스 두 개 부문에서 수상했다고 22일 밝혔다.

APEX 어워즈는 전 세계 600여 개 항공사를 대상으로 100만 명 이상의 승객 투표로 선정된다.

에미레이트 항공 관계자들이 ‘2026 APEX 어워즈’에서 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

에미레이트 항공은 ice 기내 엔터테인먼트 시스템의 혁신성과 고객 경험 전반의 우수성을 인정받아 수상의 영예를 안아 글로벌 항공사로서의 위상을 다졌다.



이 항공사의 ice 기내 엔터테인먼트 시스템은 6500여 개 채널을널을 갖춘 세계 최대 규모의 기내 미디어 라이브러리로, 40여 개 언어로 제공되는 2000편 이상의 영화, 650편의 TV 프로그램, 4,000시간 이상의 음악과 더불어 팟캐스트, 오디오북까지 지원한다.

특히 HBO 맥스, 디즈니플러스, 파라마운트+, 스포티파이 등 글로벌 콘텐츠 제공사와의 협업해 최신 인기 콘텐츠를 제공하고 있다. 스포츠·뉴스 등 5개 채널의 실시간 TV, 항공기 외부 카메라를 통한 비행경로 및 지상 풍경 감상 기능 등 차별화된 여행 경험을 선사한다.

에미레이트 항공은 콘텐츠뿐 아니라 기술적 혁신도 이어가고 있다. 3억 5000만 달러 이상을 투자해 에어버스 A350 항공기 50대에 탈레스의 최신 ‘아방 업(AVANT Up)’ 시스템을 순차적으로 적용 중이다. 이를 통해 4K QLED HDR 디스플레이, 기존 대비 3배 확장된 콘텐츠 저장 용량, 강화된 실시간 TV 옵션, 직관적인 사용자 인터페이스, 향상된 연결성 등 첨단 기능을 갖춘 기내 서비스를 선보일 계획이다.

에미레이트 항공 승무원

이와 같은 지속적인 혁신과 고객 중심의 서비스로 에미레이트 항공은 2021년 APEX 월드 클래스 어워드 신설 이후 올해까지 6년 연속 수상 기록을 이어가고 있다. 안전, 웰빙, 지속가능성, 서비스, 기내식, 편안함, 연결성 등 모든 부문에서 세계적인 수준을 입증하며, ‘더 나은 비행(Fly Better)’을 위한 노력을 지속하고 있다.

에미레이트 항공은 APEX 수상 외에 여러 글로벌 어워즈에서 우수한 성과를 거두고 있다. ‘에어라인레이팅스닷컴(AirlineRatings.com)’의 ‘2024 에어라인 엑설런스 어워즈’에서 다수의 부문을 수상했으며, ‘2025 텔레그래프 트래블 어워드’에서는 ‘최고의 장거리 항공사’로 선정됐다. 또 유고브(YouGov)가 발표한 ‘2025년 가장 많이 추천받는 글로벌 브랜드’에서는 항공사 중 유일하게 상위 10위에 이름을 올리며 국제적 신뢰와 명성을 확고히 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지