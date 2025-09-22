초등생 집단폭행하고 담뱃불로 지진 중학생들…주범 구속

초등학생 1명을 집단으로 폭행하고 담뱃불로 지진 중학생 5명이 경찰에 붙잡혔다.



22일 법조계에 따르면 경찰은 최근 폭력행위 등 처벌에 관한 법률상 공동상해 혐의 등으로 중학생 A양을 구속하고 B군 등 동급생 4명을 불구속 입건했다.



A양 등은 지난 8일 오후 4시께 인천 한 길거리에서 피해자인 초등학생을 집단으로 폭행해 다치게 한 혐의를 받고 있다.



이들은 경찰 조사에서 "누군가를 때리고 싶어서 폭행했다"고 진술한 것으로 전해졌다.



사건 직후 사회관계망서비스(SNS)에는 "단소로 맞다가 (A양 등이) 담배빵을 만들고 담배를 먹였다"며 "'살려달라'고 빌었고 경찰이 온 뒤 응급실에 갔는데 뇌진탕이 될 수도 있다고 한다"는 글이 올라왔다.



경찰은 사건 당일 신고를 받고 피의자 5명을 특정했으며 범행을 주도한 A양의 구속영장을 신청했다.



인천지법은 지난 19일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 A양의 영장을 발부했다.



경찰은 A양 등을 상대로 구체적인 사건 경위를 추가로 조사한 뒤 조만간 검찰에 송치할 예정이다.



경찰 관계자는 "법적인 문제와 2차 피해 방지를 고려해 수사 중이라는 내용 외에 취재에 응하기 어렵다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지