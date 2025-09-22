1∼20일 수출 13.5%↑…일평균 대미수출은 16.4%↓

(평택=연합뉴스) 홍기원 기자 = 산업통상자원부가 16일 발표한 '2025년 8월 자동차 산업 동향'에 따르면 지난달 한국의 자동차 수출액은 작년 8월보다 8.6% 증가한 55억달러로 집계됐다. 이는 역대 8월 최대 실적이다. 다만 한국의 최대 자동차 수출 시장인 미국으로의 수출이 작년 8월보다 15.2% 감소한 20억9천700만달러로 나타났다. 대미 자동차 수출은 미국 트럼프 행정부가 지난 4월부터 모든 수입차에 25% 품목관세를 부과한 영향 등으로 6개월 연속 감소세를 이어가고 있다. 사진은 16일 경기도 평택항에 수출용 자동차가 세워져 있는 모습. 2025.9.16 xanadu@yna.co.kr

9월 중순까지 수출이 조업일수 증가 등 영향으로 작년보다 큰 폭으로 늘었다.



하지만 조업일수 효과를 제외한 일평균 수출은 미국 관세 등 여파로 큰 폭의 감소세를 이어갔다.



22일 관세청에 따르면 이달 1∼20일 수출은 401억 달러로 작년 같은 기간보다 13.5% 증가했다.



1∼20일 실적은 같은 기간 기준으로 역대 최대 수준이라는 것이 관세청의 설명이다.



하지만 조업일수를 고려한 일평균 수출액은 24억3천만 달러로 작년(27억2천만 달러)보다 10.6% 줄었다. 올해 조업일수는 16.5일로 추석 연휴가 낀 작년(13.0일)보다 3.5일 많다.



특히 미국 관세 여파로 대미 일평균 수출은 작년보다 16.4% 줄어든 것으로 나타났다.



지난달 월간 수출은 1.3% 늘며 3개월 연속 증가했다. 하지만 대미 수출은 미국 관세 영향으로 12% 감소하며 2년 반 만에 가장 적은 수준을 기록했다.



1∼20일 수출을 품목별로 보면 반도체(27.0%), 승용차(14.9%), 선박(46.1%), 무선통신기기(3.3%) 등에서 증가했지만 석유제품(-4.5) 등은 감소했다.



국가별로는 중국(1.6%), 미국(6.1%), 베트남(22.0%), 유럽연합(EU·10.7%), 대만(22.9%) 등 대부분 국가에서 증가했다.



수입은 382억 달러로 작년보다 9.9% 늘었다.



품목별로는 반도체(4.1%), 반도체 제조장비(49.9%), 기계류(16.3%), 가스(10.4%) 등에서 늘었고 원유(-9.4%) 등은 줄었다.



국가별로는 중국(18.8%), EU(10.4%), 미국(6.9%), 일본(4.5%), 호주(27.7%) 등에서 증가했다.



수출액이 수입액을 웃돌면서 무역수지는 19억 달러 흑자를 기록했다.

