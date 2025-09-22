현대차, 아이오닉 5 N ‘에센셜(Essential)’ 트림 출시

아이오닉 5 N. 사진=현대자동차 제공

현대자동차가 고성능 전기차 ‘아이오닉 5 N(IONIQ 5 N)’의 신규 트림인 ‘에센셜(Essential)’을 22일(월) 출시했다.

아이오닉 5 N 에센셜(이하 에센셜)은 고출력 모터와 배터리, N 특화 기능 등 아이오닉 5 N의 고성능 사양을 그대로 탑재하면서 핵심 편의 사양 위주로 사양을 재구성했다.

그러면서도 판매 가격을 기존 대비 약 200만 원 낮춰 가격 경쟁력을 확보했다.

에센셜에는 주요 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)이 적용됐다.

현대차는 편리한 주차를 돕는 주요 안전·편의 사양들로 구성된 ‘파킹 어시스트 Lite’ 패키지도 새로 추가했다.

파킹 어시스트 Lite 패키지는 ▲서라운드 뷰 모니터 ▲후측방 모니터 ▲후방 주차 충돌방지 보조 ▲측방 주차 거리 경고 등 고객 사용 빈도가 높은 사양들로 구성되며 에센셜 트림에서만 선택 가능하다.

현대차는 컴포트 플러스 패키지에 2열 리모트 폴딩을 추가해 상품성을 더욱 강화했다.

아이오닉 5 N 에센셜의 판매 가격은 친환경차 세제혜택 적용 기준 7490만 원이다. (정부 및 지자체 보조금에 따라 실 구매가격은 더 낮아질 수 있음)

현대차 관계자는 “아이오닉 5 N의 에센셜 트림은 고성능 전기차의 진입 장벽을 낮추기 위해 가성비를 높인 신규 트림”이라며 “현대차는 앞으로도 고객들이 고성능 전기차를 보다 쉽게 접할 수 있도록 뛰어난 상품 경쟁력을 갖춘 차량을 제공하기 위해 지속 노력할 것”이라고 밝혔다.

