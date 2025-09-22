‘우한 실상 폭로’로 4년 복역 마친 中 시민기자 장잔, 노동운동 나섰다가 또 ‘징역 4년’

코로나19 팬데믹(전염병 대유행) 당시 중국 우한의 실상을 사회관계망서비스(SNS)를 통해 알린 중국 시민기자 장잔(42)이 또 4년 징역형을 선고받았다는 보도가 나왔다.

중국의 전직 변호사이자 시민기자인 장잔. 연합뉴스

홍콩 명보의 22일 보도에 따르면 지난 19일 상하이 푸둥법원은 “해외 SNS에 국가 이미지를 훼손하는 허위 정보를 유포해 사회 질서를 심각하게 교란한” 혐의로 기소된 장잔에 대해 징역 4년형을 선고했다. 장잔은 인권 운동가 장판청을 지원하기 위해 간쑤성에 갔다가 같은 해 8월 다시 구금됐으며 그동안의 사법절차가 모두 비공개로 진행됐다. 장판청은 베이징대 출신의 노동자 권익 보호 운동가로 알려진 인물로, 중국에서 부당하게 대우받는 노동자들을 위한 시위에 나섰다가 체포된 것으로 전해졌다.

이 신문은 푸둥 법원이 재판 관련 문서를 공개하지 않았으며 장잔의 변호인도 관련 답변을 거부했다고 전했다. 국경없는기자회(RSF)는 푸둥법원이 미국과 유럽의 외교관 7명에 대한 재판 참석을 거부했다며 중국 당국의 처사를 비판한 뒤 “장잔은 ‘정보 영웅’으로 인정받아야 한다”고 강조했다.

전직 변호사인 장잔은 2020년 초 중국에서 처음으로 코로나19가 창궐했던 우한 지역을 찾아가 팬데믹 시작과 중국 정부 대응과 관련한 영상을 SNS 엑스(X)와 유튜브, 위챗(중국판 카카오톡)에 올려 중국 당국의 미움을 샀다.

당시 영상에는 병원 복도가 환자 침대로 가득 찼던 모습이 고스란히 담겼고, 그는 “모든 것이 가려져 도시가 마비됐다는 것 외에는 할 말이 없다. 그들은 전염병 예방이라는 미명 아래 우리를 가두고 자유를 제한한다”고 실상을 폭로했다.

장잔은 2020년 5월 중국 당국에 체포돼 ‘공중 소란’혐의로 같은 해 12월 징역 4년을 선고받고 상하이여자교도소에서 복역했다. 그는 투옥 중에도 유죄 판결과 부당한 처우에 맞서 단식 투쟁을 여러 차례 벌였으며, 수감 첫해 겨울 75㎏이었던 체중이 41㎏로 줄어들기도 했던 것으로 알려졌다.

