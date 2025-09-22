인천 서구의회, 제276회 임시회 업무계획 보고 조례안 처리

인천 서구의회가 22일 제276회 임시회 개회식과 제1차 본회의를 열고 총 10일간의 의사일정에 돌입했다. 구의회에 따르면 이날 본회의에서는 2025년도 제3회 추가경정 세입․세출 예산안 제안 설명을 비롯해 예산결산특별위원회 구성 결의안 및 위원 선임의 건 등을 상정해 의결했다.

김학엽 의원이 대표 발의한 ‘수도권매립지 부지 공공열분해시설 설치사업 원점 재검토 촉구 결의안’은 만장일치로 채택됐다. 주민 환경권·건강권 보호를 위한 제도적 장치 마련, 매립지 종료 정책과 상충되지 않도록 정부 간 정책 조율 강화 등을 중앙정부와 지방자치단체에 촉구했다.

이영철 의원은 일문일답 형식으로 서구문화재단 신임 대표이사 인사청문회 대상 포함 여부 관련 법제처 유권해석 실시 및 인사검증 특별위원회 구성을 촉구했다. 또 서구 자원순환센터 입지선정위원회 회의록 및 입지 선정 근거자료 제출, 구청 공무원 연가 보상일수 확대 등 처우 개선이 거론됐다.

송승환 의장은 “이번 임시회는 예산·정책의 내실과 지역 발전, 구민 복리 증진을 위한 다양한 논의가 이뤄지는 중요 시점”이라며 “지역사회 발전과 주민 삶의 질 향상을 위한 다양하고 실효성 있는 대안 마련에 나서겠다”고 말했다.

향후 다음달 1일 2차 본회의에서는 상임위원회가 예비심사한 조례안 등을 최종 의결하는 것으로 제276회 임시회를 마무리할 예정이다.

